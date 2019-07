Elvették az orosz politikusnak állt üzbég birkózó londoni olimpiai aranyérmét

Artur Taymazov 2012. augusztus 11-én a londoni olimpián, miután a döntőben legyőzte a grúz Davit Modzmanasvilit. 2019. július 24-én megfosztották aranyérmétől, mert kiderült, hogy doppingolt - ahogy már 2008-ban, pekingi győzelmekor is. Fotó: MARWAN NAAMANI/AFP

Hét évvel harmadik olimpiai győzelme után a második olimpiai bajnoki címét is elvették Artur Taymazov üzbég szabadfogású birkózótól, aki visszavonulása után orosz politikusnak állt.

Taymazov 2004-ben Athénban, 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban is nyert, de 2016-ban az annak idején leadott doppingmintái újbóli elemzése után pekingi aranyérmétől már megfosztották. Most a londoni aranyérmét is ugyanígy bukta az immár csak egyszeres olimpiai bajnok. Athéni győzelmét már biztosan nem veszítheti el, mert a NOB 2015 óta érvényes szabályai szerint a doppingvétségek tíz - a korábbi, az athéni olimpiára vonatkozó szabályok szerint pedig csupán nyolc - év után elévülnek.

Taymazov a hetedik londoni bajnok, akit utólag fosztanak meg doppingolás miatt az aranyérmétől, és 17 másik érmes is így járt. (Via BBC)