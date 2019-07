Négy ország harci gépei keringőztek a Japán-tenger felett

Dél-koreai hadihajó a Dokdo-(Takeshima-)szigetek előtt. A szigeteket Dél-Korea tartja megszállva, de Japán is magának követeli. Most orosz és kínai harci gépek repültek el felette, ezért Dél-Korea és Japán is levegőbe emelte elfogó vadászait, a koreaiak még figyelmeztető lövéseket is leadtak.

Fotó: SOUTH KOREAN NAVY/AFP