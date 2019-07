A fél országra figyelmeztetést adtak ki a várható hőség miatt

Jó reggelt kívánok, ma legyenek szívesek fokozni a folyadékbevitelt, a déli órákban pedig, ha tehetik, inkább ne mozduljanak ki a remélhetőleg hűthető otthonaikból, irodáikból. Meleg lesz, sőt, meleg van. Pécsen már hajnali hatkor 24 fokot mértek, így nem csoda, hogy ott a meteorológiai szolgálat szerint ma meghaladhatja a napi középhőmérséklet a 25 fokot, ami miatt figyelmeztetést is kiadtak a hőség miatt.

Ahogy az egész Dunántúlra, illetve Pest megyére és a fővárosra is.

De az Alföldön se fognak fázni, helyenként már ott is 20-21 fok van. Ez délelőttre ott 24-25, a Dunántúlon viszont már ekkor is akár 27-28 fokig melegedhet az idő, délután pedig az ország egészében 30 fok feletti hőmérsékleteket jeleznek előre, a nyugati határvidéken akár 35 fok is lehet.

Futó záporokra inkább csak az ország keleti részén van esély, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad, nem nagyon ad majd enyhülést ez se. És mert egyre szárazabb és melegebb levegő áramlik az ország fölé, hosszú távon is érdemes erre a kánikulára berendezkedni, bár szombattól gyakoribbá válnak az ilyenkor amúgy szokásos felhőszakadások is.