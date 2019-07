Észak-Korea rakétázott egy kicsit

A dél-koreai hadsereg jelentése szerint Észak-Korea csütörtökön két rövid hatótávolságú rakétát lőtt ki az ország keleti partvidékéről. Az első, amit Vonszanból lőttek ki, 50 kilométer magasba emelkedett, mielőtt 430 kilométerrel arrébb a Japán-tengerbe csapódott volna.

A másik rakétáról nem közöltek ennyire pontos adatokat, de amerikai tisztviselőket emlegetve forrásukként a dél-koreai hadsereg állítja, hogy az még távolabb repült.

Állításuk szerint mindkét rakétát mobil platformról indították. Azt, hogy a rakéták ballisztikus technológián alapultak-e, további vizsgálatokkal tudják megállapítani. Ennek annyiban van jelentősége, hogy Észak-Koreának a ballisztikus rakéták építését és tesztelését tiltotta meg az ENSZ.

Ezek voltak az első rakétakísérletek azóta, hogy Trump június 30-án váratlanul átsétált Észak-Koreába, hogy megszorongathassa Kim Dzsongun diktátor kezét. Észak-Korea azelőtt május 9-én tesztelt utoljára rakétát.

Donald Trump elnöksége alatt már háromszor találkozott Kim Dzsongunnal - előtte még egyetlen amerikai elnök se találkozott az Egyesült Államokkal hivatalosan a mai napig hadban álló Észak-Korea vezetőjével. Első, szingapúri csúcstalálkozójukon Trump nagy engedményeket tett Kimnek, aki viszont cserébe sem atomfegyvereiről, sem rakétaprogramjáról nem mondott le. (Via The New York Times)