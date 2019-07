Suhajda Szilárd első magyarként felért a K2 csúcsára

Suhajda Szilárd csütörtökön felért a 8611 méteres K2, a világ egyik legveszélyesebb hegyének a csúcsára. Suhajda az első magyar, akinek sikerült ez.

Mászótársa, Klein Dávid hasfájás miatt feladta a csúcsmászást, visszafordult, hogy ne hátráltassa egészséges társát. "Attól tartottam, hogy – ha feljebb az állapotom súlyosbodik – veszélyeztetem akár Szilárd esélyeit is. Ezzel nem tudtam volna együtt élni. A döntésemre rendkívül büszke vagyok. Lehet, hogy össze tudtam volna szedni magam, lehet, hogy én is feljutok, de ha így teszek és próbálkozom a csúcsmászással, akkor Szilárd esélyeit is komolyan veszélyeztetem és így akár az egész expedíció elbukhatott volna az én személyes ambícióim miatt" - írta Klein, akinek ismét nem sikerült megvalósítania tervét.

Az idei mászószezon nehéz volt a K2-n. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a mászók 90 százaléka már a múlt héten levonult a hegyről, csak néhány nagy nevű mászóból áló csapat maradt a hegyen. Aztán a héten lehetőség nyílt egy utolsó kísérletre. A hegyen maradt mászók csoportját a nepáli Nirmal Purja vezette, aki idén egy szezon, vagyis hét hónap alatt mind a 14, 8000 méternél magasabb hegyet. Az ő serpáinak sikerült végül kiépíteni a kötélpályát azon a részen, amit vastag, de instabil hó borított.

Az elmúlt napokban az időjárás sokat segített abban, hogy ezúttal esély legyen felérni a csúcsra: növekedett a napsütéses órák száma és az erős szél is elősegítette a hóhelyzet normalizálódását. Suhajda Szilárd a 7700 méteren kialakított négyes táborból a szerda esti órákban indult a csúcsra, majd 15 óra menetelést követően érte el a 8611 méteres magasságot.

Jelenleg a hármas táborba tart visszafelé, majd a következő két napban érheti el ismét az alaptábort, ahol Klein Dávid várja. A két magyar hegymászó a napokban indul haza, és két héten belül már Magyarországon kezdenek készülni egy új megmérettetésre. (Via MTI, Alan Arnette)