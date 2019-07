Nem vette jó néven a Fehérvár csapatkapitánya, hogy a szurkolóik kifütyülték a csapatot

A csütörtökön pályára lépő három magyar csapat közül csak a Fehérvár tudott nyerni az Európa-liga selejtezőjében, de ott sem ünnepelték a játékosokat. A meccset nem a 14 milliárd forintból épített Sóstói Stadionban rendezték, hanem Felcsúton, mert az új aréna vízvezeték-rendszere baktériummal szennyezett, ezért nem tudják használni.

A tavaly az Európa-liga csoportkörébe jutó Fehérvár a liechtensteini Vaduzt fogadta a 2. selejtezőkör első meccsén, és megszenvedett a svájci másodosztályban játszó csapat ellen. A vezetést hamar megszerezték ugyan, de utána küszködés folyt a pályán. Végül maradt az 1-0, ami miatt a tavalyi menetelést hamar elfelejtő szurkolók ünneplés helyett kifütyülték a csapatot.

Az M4-nek nyilatkozó Juhász Roland meg is jegyezte:

„Sajnálom, hogy a szurkolók így biztatják a csapatot”.

Aztán hozzátette azt is: hogy ha gólt kaptak volna, akkor a szurkolóik lennének a legjobban felháborodva. Mármint valószínűleg ennél is jobban. Azt azért a csapatkapitány is elismerte, hogy nagyobb előnyt szerettek volna szerezni, és nem voltak igazán helyzeteik. A köztévé riportere ezután mintegy vigaszképppen megpróbálta megmagyarázni, hogy a Vaduz nem is olyan rossz csapat, ebben egyetértettek Juhásszal. Visszavágó jövő héten, ha tovább megy a Fehérvár, a német Frankfurt lesz az ellenfele. Az tényleg nem rossz csapat.