Bernek Péter szuper tökös úszással ötödik lett 400 méteres vegyesúszásban

Hiába gyötörték fizikai problémák, hiába érte el eredetileg csak a 9. legjobb időt és jutott döntőbe a 8. helyezett német versenyző sérülése miatt, Bernek Péter nagyszerű versenyzést mutatott be a 400 méteres férfi vegyesúszás döntőjében a dél-koreai vizes világbajnokságon. A magyar úszó jól kezdett pillangóban, háton is biztosan tartotta az ötödik helyet úgy, hogy a negyedik sem volt messze tőle, aztán mellen kicsit visszaesett, volt hatodik is, hogy a fogát összeszorítva, nagy hajrával ötödiknek fusson be.



Bernek a döntő után azt nyilatkozta, hogy

“Megpróbáltam élvezni az úszást, szerintem sikerült”.

Illetve azt, hogy

“bízom benne, hogy Tokióban akár két döntő is össszejöhet”.

A végeredmény

1. Szeto Daija (Japán) 4:08.95

2. Jay Litherland (Egyesült Államok) 4:09.22

3. Clareburt Lewis (Új-Zéland) 4:12.07

4. Joanllu Pons (Spanyolország) 4:13.30

5. Bernek Péter (Magyarország) 4:13.83

6. Makszim Semberev (Azerbajdzsán) 4:14.10

7. Max Litchfield (Nagy-Britannia) 4:14.75

8. Arjan Knipping (Hollandia) 4:17.06