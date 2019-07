Ezrek tüntettek Bukarestben az autóstoppos horrorgyilkosság kétbalkezes rendőrségi kezelése miatt

Düh és gyász a román belügyminisztérium épülete előtt szombaton este Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Szombaton este többezer ember tüntett mécsesekkel és virágokkal Bukarestben, a román belügyminisztérium épülete előtt, ahol a demonstrálók spontán emlékművet állítottak egy borzalmas gyilkosság áldozatává vált 15 éves lánynak, miközben a kormány lemondását követelték és a rendőrség hozzá nem értését szidták.



A dühös jeleneteket a héten történt gyerekgyilkossági ügy hátborzongatóan kétbalkezes rendőrségi kezelése váltotta ki.

A sztori, amiről ebben a cikkben már írtunk, azzal kezdődött, hogy egy 15 éves diáklány szerdán délfelé szokás szerint autóstoppal igyekezett haza az iskolából dél-Romániában, ám az őt felvevő sofőr elrabolta és a házába hurcolta. Az áldozatnak itt sikerült hozzájutnia a fogva tartója mobiltelefonjához, amiről csütörtökön délelőtt háromszor is felhívta a rendőrséget, akiknek tippeket is adott, hogy szerinte hová vihették. A román média beszámolói szerint a rendőrök, akik nem vették teljesen komolyan a kétségbeesett bejelentkezéseket, nem nézték meg a köztéri kamerák képét arról, ahogy a lány beszáll az őt felvevő autóba, csak azután, hogy hosszú órákat fecséreltek el azzal, hogy háromszor is rossz helyre szálltak ki.

Végül mégis megtették ezt, így a rendszám alapján el is jutottak a gyanús házhoz, de ekkor már eleve 12 órával a bejelentés után jártunk. Ekkor viszont az eddigieknél is érthetelenebb fordulattal nem hatoltak be oda - a román médiabeszámolók abban térnek csak el, hogy három vagy hét órán keresztül - pedig állítólag még sikolyokat is hallottak, hanem megvárták a házkutatási parancsot, ami ilyen vészhelyzetekben nem is lett volna kötelező, és végül csak pénteken hajnalban, 19 órával a segélykérés után rontottak be a házba. Aminek a kertjében emberi maradványok mellett megtalálták a lány ékszereit és ruháit is. A ház 65 éves tulajdonosa annak ellenére tagadott, hogy a segélyhívást az ő telefonjáról intézték.

A rendőrség most már azt gyanítja, hogy ugyanez a férfi állhat egy 19 éves lány eltűnése mögött is.

Az ügy miatt már kirúgták az országos rendőrfőkapitányt és a megyei prefektust.

(via Guardian)