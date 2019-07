Kenderesi letétbe is helyezné a bírság összegét, csak engedjék haza

A dél-koreai rendőrség szerint Kenderesi Tamás magyar úszó a kihallgatásán elismerte, hogy hozzáért egy 18 éves táncoslány fenekéhez egy szórakozóhelyen, ahonnan ittas állapotban vitte el a rendőrség, miután a lány értesítette őket. Kenderesi azonban az ellene felhozott szexuális zaklatási vádat elutasította.

A dél-koreai sajtó szerint a rendőrség vádelemelési javaslattal fordult az ügyészséghez.

Kenderesi ezen kívül a kihallgatásán jelezte azt is, hogy szeretne visszatérni Magyarországra, ezért cserébe hajlandó lenne, akár letétbe helyezni az esetleges bírság összegét is Dél-Koreában. Ez az összeg becslések szerint 1 millió forint körül is lehet. (Index)