A rendszer olyan tökéletesen működik, hogy ma már annak sincs valódi következménye, amikor a jogállam véletlenül legyőzi a propagandát

Valószínűleg sokan meglepődtek hétfőn délután, amikor arról olvastak, hogy (a NER kilencedik évében) a Médiatanács elmarasztalta a TV2 a Tények című hírműsorát kiegyensúlyozatlanság miatt.

Hahó finnek, a magyar jogállam független intézményei nagyon jól vannak, köszönjük az érdeklődést, lehet visszamenni szaunázni!

Pedig a Médiatanács mostani döntését közelebbről megnézve nem az derül ki, hogy milyen jól működik a jogállam Magyarországon, hanem éppen az ellenkezője.

Hogy 2019-re a független intézmények, a fékek és ellensúlyok rendszere nem egyszerűen megszűnt, hanem bizarr módon a visszájára fordult: már nem az a feladatuk, hogy központi hatalmat ellensúlyozzák hanem éppen az, hogy a hatalom érdekitől bármilyen módon eltérő folyamatokat fékezzék le.

Aki az elmúlt években akár egyet is látott a TV2 Tények című esti _"_"hírműsorából"_"_ (vagy egyébként bármilyen közélettel foglalkozó műsorból a csatornán), az pontosan tudja, hogy a műsor célja nem a tévénézők tájékoztatása, a világ és benne Magyarország közügyeinek sokoldalú bemutatása. A TV2 a mai formájában azért létezik, hogy hatékonyan terjessze az országban a Fidesz és a kormány politikai üzeneteit, ünnepelje a rokonok, barátok és üzletfelek sikereit, és alkalomadtán lejárassa a kormány kritikusait. (És az sem utolsó cél, persze, hogy mindenféle állami siker- és gyűlöletkampányok által egy csomó közpénzt lehet a magánvagyonná alakítani.)

A TV2 ilyen működésével nem csak szakmai vagy erkölcsi probléma van, hanem egy jogi természetű is. Miután a Fidesz nagyon szeretne úgy csinálni, mintha Magyarországon egy demokratikus jogállam működne, ezért továbbra is léteznek bizonyos szabályok (legalábbis papíron), amiket például egy országos televíziócsatornának be kellene tartania. Így például a Fidesz által 2010-ben elfogadott médiatörvény szerint

„(...) kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.”



Azt, hogy a TV2 kiegyensúlyozottan tájékoztat-e, első körben a Médiatanács dönti el. Ahogy a csatorna hírműsorainak elve az lenne a dolga, hogy kiegyensúlyozottan tájékoztassanak, és segítsenek eligazodni a nézőknek egy egyre bonyolultabb világban, úgy az NMHH azért létezik, hogy ezt a törvényben előírt kötelezettséget ki lehessen kényszeríteni.

Mára viszont nem csak az lett egyértelmű, hogy a TV2 nem akarja kiegyensúlyozottan tájékoztatni a nézőit, hanem az is, hogy a Médiatanács a törvények betartatása helyett leginkább azzal foglalkozik, hogy kimentse a kormány médiás barátait a törvénysértések következménye elől.

Ennek a rendszer működését a Tények egy tavalyi adása, és azt azt követő jogi eljárások mutatják be a legérthetőbben.

Tavaly az Európai Parlament elfogadta a magyar jogállam működésével kritikus Sargentini-jelentést. A dologgal a szavazás napján a Tények is foglalkozott, 12 perc alatt 11 különböző kormánypárti megszólaló véleményét mutattak be, de az ellenzék álláspontjára nem jutott idő, csak arra, hogy név szerint felsorolják azokat a magyar ellenzéki képviselőket, akik a hírműsor értékelése szerint „Magyarország ellen szavaztak”. Erről józan ésszel senki sem gondolhatja, hogy megfelel a törvényben előírt kiegyensúlyozott tájékoztatásnak.

A Tények miatt Ujhelyi István MSZP-s EP képviselő fordult a Médiatanácshoz, hogy mondják ki, elfogult volt az anyag, és esetleg szabjanak ki valamilyen büntetést a törvénysértésért.

Az NMHH első körben azt mondta, hogy ez a híradós blokk rendben volt, mert kiderült belőle, hogy volt aki a Fidesztől eltérően szavazott, tehát hogy létezik a kormányétól különböző álláspont. Ezután Ujhelyi, és ügyvédje Litresits András bírósághoz fordult, ahol megsemmisítették a hatósági döntést, és új eljárást rendeltek el. A második eljárásban az NMHH újra megállapította, hogy rendben voltak a Tények anyagai, mert később, más adásnapokon volt róla szó, hogy mit gondol az ellenzék, és a műsorokat együtt kell vizsgálni. Ujhelyi és Litresits megint a bíróságra mentek, és megint ők nyertek.

Az NMHH most fejezte be az ügyben a harmadik eljárást, és miután a bíróság kötelezte őket, most már elmarasztalták a TV2-t.

A mostani harmadik határozat szerint a TV2-nek vagy ismertetnie kell, hogy elmarasztalta őket az NMHH vagy bemutatnia a magyar ellenzék 2018 szeptemberi álláspontját a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban. Határidőt nem szabnak a csatornának, pénzbüntetést nem szabnak ki.

Nyilvánvalóan semmi sem erősíti majd úgy a sokszínű magyar nyilvánosságot, mint mikor 2019 második felében beolvassák, hogy mit gondolt 2018 szeptemberében Ujhelyi István a Sargentini jelentésről. Ha egyáltalán hajlandóak erre, hiszen az NMHH döntésében nincs határidő, Litresits András nem zárta ki, hogy a Médiatanácsot a saját határozatának kikényszerítésére kell majd kérniük a TV2 ellen, vagy ÚJRA a bírósághoz fordulni, hogy az megint kötelezze a Médiatanácsot, hogy az szabjon határidőt a TV2-nek.

A rendszer ma így működik: