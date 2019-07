Kétszáz rénszarvas pusztult éhen a Spitzbergákon

Ashild Onvik Pedersen, a Norvég Sarkköri Intézet kutatója rénszarvastetemet tanulmányoz a Spitzbergákon. Fotó: ELIN VINJE JENSSEN, HANDOUT/AFP

Mintegy kétszáz rénszarvas pusztult éhen a Norvégiához tartozó sarkköri szigeteken, a Spitzbergákon. A szakértők szerint ez bőven több annál, ami normálisan előfordulhatna, ennek okát pedig a klímaváltozásban látják. A tömeges éhhalált az évi rendes rénszarvasszámlálás során fedezték fel. A számlálást a Norvég Sarkköri Intézet három munkatársa végezte.

"A klímaváltozás miatt sokkal többet esik. A csapadék pedig a havon jégréteget képez, megnehezítve a legelő állatok dolgát" - nyilatkozta a Guardiannek Ashilg Onvik Pedersen, a rénszarvasszámlálás felelőse. A rénszarvasok télen a patájukkal törik át a havat, hogy lelegelhessék az alatta túlélő zuzmókat. A jégréteg megakadályozza őket ebben.

A Norvég Sarkköri Intézet munkatársai elhullott rénszarvast tanulmányoznak a Spitzbergákon. Jelentésük szerint vagy kétszáz éhen halt állat tetemét találták meg, ez sokkal több a normálisnál. Fotó: HANDOUT, SIRI ULDAL/AFP

Onvik Pedersen szerint ezidáig egyszer, a 2007-2008-as szezonban tapasztaltak ilyen mértékű tömeges éhhalált, pedig már negyven éve végeznek éves szarvasszámlálást.

A klimatikus okok mellett az is hozzájárulhatott a pusztulás mértékéhez, hogy az elmúlt évtizedek kitartó természetvédelmi munkájának és a melegedő klímának hála jelentősen megnőtt a rénszarvaspopuláció a szigeteken. 1980 óta megduplázódott az állomány, vagyis többen versenyeznek a táplálékért. (Via The Guardian)