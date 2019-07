Megtérítette a kárt, megszüntették az eljárást a járdát teljesen elálló autókat végigkaristoló idős pécsi nő ellen

Megszüntette a büntetőeljárást a Pécsi Járási Ügyészség az ellen az idős pécsi nő ellen, aki 2018 tavaszán és nyarán 15 autót karcolt végig lakáskulcsával. A nőt - megjegyzem, joggal - az bosszantotta fel, hogy a háza előtti járdát rendszeresen elállták az autók. Ezt tessék szó szerint érteni, külön ajánlom figyelmükbe a lazacmetál Audit, aminek a vezetője véletlenül majdnem a kertbe parkolt már be.

A felháborodás jogosságától függetlenül ez a fajta bosszú szándékos károkozásnak, bűncselekménynek minősül. A hatóság szerint a 15 járműben okozott kár meghaladta az egymillió forintot. A gyanúsított azonban vállalta a kár megtérítését, és mivel ehhez a sértettek - vagyis a járdát teljes szélességében elálló autósok - is hozzájárultak, az ügyészség januárban közvetítői eljárásra utalta az ügyet.

Ez most sikerrel lezárult, a nő megtérítette a vállalt jóvátételt, és még elnézést is kért tőlük, ezért büntethetősége megszűnt. (Via Ügyészség)