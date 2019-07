Szibériában több mint 3 millió hektáron ég a növényzet, Putyin elrendelte a hadsereg bevetését

„Áttekintve a rendkívüli helyzetek miniszterének jelentését Vlagyimir Putyin arra utasította a védelmi minisztériumot, hogy csatlakozzon a tűzoltáshoz Szibéria és a Távol-Kelet területén” – közölte az orosz elnöki hivatal.

A lángok terjedése miatt hétfőn a Krasznojarszki területen, Irkutszk megyében, Szahában (Jakutföldön) és Burjátföld egy részén rendkívüli állapotot hirdettek ki. Oroszországban kb. 3 millió hektáron (30 ezer km2-en) ég a növényzet.

Erdőtűz a Bogucsani járásban a Krasznojarszki határterületen kedden. Fotó: HO/AFP

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy Oroszország hét régiójából 10 Il-76-os repülőgépet csoportosított át Krasznojarszkba. Az oltásért felelős operatív csoport munkáját Dmitrij Bulgakov hadseregtábornok, miniszterhelyettes irányítja majd a helyszínről.

Dmitrij Medvegyev miniszterelnök Krasznojarszkba utazott, ahol közölte, hogy a kabinet tartalékalapból pótlólagos eszközöket csoportosítanak át oltásra. „A helyzet bonyolult, sok helyen ég az erdő, egy sor lakott településen szmogot, füstöt észleltek” – mondta a kormányfő.

A tűz oltásához a meteorológiai előrejelzés nem kedvező, de Medvegyev szerint a lakosságot közvetlen veszély nem fenyegeti. A fő feladat az, hogy megakadályozzák, hogy a lángok elérjék a lakott településeket.

A TASZSZ szerdai összesítése szerint most 147 erdőtűz ellen folyik a küzdelem, több mint 300 nehezen megközelíthető tűzfészket viszont nem oltanak a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős regionális bizottságok döntése alapján.

Egy 2015-ben bevezetett szabály felhatalmazza az érintett helyi hatóságokat, hogy ha a lángok lakott területeket és gazdasági objektumokat nem fenyegetnek, és ha az ellenük folytatott küzdelem költségei meghaladnák az okozott kárt, eltekintsenek ettől.

A következményeket a tűztől több 100 km-re is észlelni lehetett. Sajtóbeszámolók szerint a burját székvárosban, Ulan-Udéban a füsttől már harmadik napja nem látni a napot és az égéstermékeket Mongólia fővárosáig, Ulan Batorig is elsodorta a szél.

A Greenpeace azt írja, a tűzzel járó füstfelhő már olyan nagyvárosokat is beborít, mint Cseljabinszk, Omszk vagy Novoszibirszk, és a helyzet egyre romlik, ahogy a meleg és a szárazság miatt a tűz napról-napra újabb, hatalmas területeket hódít meg. A tüzek a teljes emberiségre is veszélyt jelentenek, ugyanis kb. 137,6 megatonna széndioxidot bocsájtanak ki, ami a duplája Ausztria éves fosszilisanyag-kibocsátásának, ezzel súlyosbítva a klímaválságot – írja a Greenpeace. (via MTI)