Idén nyáron elpusztult a világ északi simabálnáinak legalább két százaléka

Idén nyáron elpusztult a különösen veszélyeztetett északi simabálnák két százaléka. Mivel egy különösen veszélyeztetett fajról beszélünk, darabra ez mindössze nyolc egyedet jelent - de hát összesen volt belőlük négyszáz - a CBS cikke szerint "körülbelül 411" - a világban. Ilyen kis populációnál már egy példány elvesztése is értelmezhető százalékosan.

Mind a nyolc, a nyáron elpusztult példányt kanadai vizekben találták. Ez önmagában is különös, így érthetően aggodalmakat keltett a kutatókban, akik most próbálják felderíteni a pusztulásuk okát.

Ami akár a halászat is lehet, legalábbis Sean Brilliant, a Kanadai Vadvilágszövetség konzervációs biológusa szerint a nyolc elpusztult egyeden túl jelenleg háromról tudnak, amelyek halászhálóba gabalyodva küzdenek az életükért.

Brilliant szerint az északisímabálna-állomány jelenleg meredeken zuhan, bár most "hihetetlen mértékű figyelem és érdeklődés irányul arra, hogy ezeket a baleseti halálokat megelőzzük". Ő maga optimista, hogy megállítható a folyamat, de ez még sok munkát és fontos döntéseket igényel. Szerinte ugyanis a most hirtelen megemelkedett halálozás javarészt a korábban még nyáron is hajózhatatlan északi tengeri területeken egyre fokozódó gazdasági aktivitás folyománya.

A pusztulás mértéke amúgy más szakértők szerint még nagyobb is lehet annál, amiről a hírek szólnak. Heather Pettis, az Anderson Cabot Óceáni Élet Központ kutatója szerint a bálnatetemek elsüllyedése miatt valószínűleg csak a halálesetek 40-50 százalékát tudjuk felderíteni. Vagyis szerinte "nagyon is valószínű, hogy az állomány két százalékánál nagyobb az idei veszteség".