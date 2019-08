Szenzáció: Maurer Dórának önálló kiállítása nyílik a Tate-ben

Ha egyszer megírják a kortárs magyar képzőművészek külföldi szerepléseinek krónikáját, minden bizonnyal önálló fejezetet kap a Maurer Dóra életművének keresztmetszetét a londoni Tate Modernben bemutató, augusztus 5-én nyíló kiállítás - írja a hvg.hu, és ez tényleg nem tűnik túlzásnak.

Magyarországi művész nem nagyon jutott még ilyen lehetőséghez: a Tate Modern a képzőművészeti világ egyik középpontja, amelynek nem csak az évi 5-6 millió látogató ad súlyt, hanem az is, hogy aki itt saját tárlattal mutatkozhat be, az feljebb kerül eggyel a művészettörténészek és műgyűjtők polcain.

A magyar képzőművészet kategóriában Prima Primissima-díjra jelölt Maurer Dóra Kossuth-díjas grafikus, festő, filmkészítő budapesti otthonában 2018. szeptember 28-án Fotó: Czimbal Gyula/MTI/MTVA

Az mondjuk nem meglepő, hogy ez először Maurer Dórának sikerült. Az 1937-ben született grafikus és festő tekintélyét jelzi, hogy a Műértő befolyást mérő listáin gyakorlatilag minden évben ő végez a legelőkelőbb helyen a művészek közül. De ennél fontosabb, hogy külföldön is egymást érték a kiállításai, és számos jelentős gyűjteményben szerepel. Többek között a Tate is vásárolt már a munkáiból a hetvenes évektől kezdve, végül pedig 2013-ban szereztek be egy nagyobb kollekciót a munkáiból.

Az augusztus 5-től egy éven keresztül, ingyenes látogatható

kiállításon jórészt tehát már a saját anyagaiból tud válogatni a Tate. Lesznek grafikák, fotók, videók és festmények is az elmúlt 50 évből, amelyek a leírás szerint „kiemelik azt a játékos konceptuális megközelítés, amely a különböző médiumokban folytatott kísérleteit jellemzik.”