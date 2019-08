Terrorhullám jöhet az év második felében az ENSZ szerint

Akár még idén újabb terrorhullám indulhat, figyelmeztetett frissen kiadott jelentésében az ENSZ. A Biztonsági Tanács mellett dolgozó megfigyelőik szerint a szélsőséges iszlamista terrorizmus veszélye nem múlt el, az átmeneti nyugalom csalóka. A szélsőséges csoportok még mindig komoly veszélyt jelentenek.

Hogy mást ne idézzek, a jelentés szerint annak a 30 ezer külföldi szélsőségesnek, aki csatlakozott az Iszlám Államhoz, a nagy része még életben lehet. "Jövőbeni lehetőségeik a belátható jövőben komoly nemzetközi gondokat okozhatnak" - írták. Véleményük szerint az Iszlám Állam bukása után egy részük az al-Kaidához csatlakozhat, de új terrorcsoportok is felemelkedhetnek. Az elmúlt évek harcaiban megedződött szélsőségesek közül terrorista vezérek új generációja nőhet ki, mások pedig hazatérve radikalizációs munkát végezhetnek.

Az ENSZ jelentése a tagállamok nemzetbiztonsági hivatalainak jelentésein alapul, vagyis betekintést nyújt abba, hogy miként látják a világot a világ titkosszolgálatai.

Összegzésük szerint annak ellenére, hogy az iszlamista terroristák az elmúlt években már nem tudtak olyan léptékű terrortámadásokat elkövetni, mint 2015-16-ban, Európában továbbra is nagy a veszélye a terrortámadásoknak. A fő veszélyforrásnak a börtönnépesség radikalizációját tartják, illetve azt, hogy hamarosan szabadulhatnak azok, akik az első hullámban tértek haza Szíriából, és lettek elítélve az ISIS-szel tartott kapcsolatuk miatt.

A jelentés szerint a hazatérők, illetve a börtönökben megtérítettek deradikalizációjára indított programok felemás eredményeket értek el.

Európából a becslések szerint akár hatezren is Szíriába és Irakba utaztak, hogy csatlakozzanak az ISIS-hez. A harmaduk eshetett el a harcokban, harmaduk fogságba esett, de egy harmaduk továbbállt onnan, javarészt hazatért Európába.

A jelentés szerint még az ISIS fenyegetése se múlt el, a terrorszervezet 50-300 millió dollárt menekíthetett ki Irakból és Szíriából, ezt a pénzt pedig nagyszabású terrortámadásokra is költhetik. (Via The Guardian)