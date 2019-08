A rendőrség szerint nem igaz, hogy penészes, rohadó szendvicseket osztottak ki a Maccabi Játékokat biztosító rendőröknek

Közleményt tett közzé a rendőrség, miután a hétvégén a Zsaruellátó Facebook-oldal alapján az RTL Klub híradója beszámolt róla, hogy többek között penészes zsemlékre és rohadó felvágottakra panaszkodtak a rendőrök, akiket a hétvégi Maccabi Játékok biztosítására vezényeltek ki.

A rendőrség közleménye szerint szó sincs ilyesmiről, és a publikált képek készítésének helye és időpontja nem ismert, a bemutatott, rossz minőségű termékek mellől hiányzik a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági jelzés, ráadásul kétségbe vonható a bemutatott termékek eredete is.

Mint írják, kategorikusan cáfolják, hogy a biztosításban részt vevő munkatársaik rossz minőségű élelmiszert kapnának.

„Kollégáinknak a szolgálat időtartama alatt – napi háromszori étkezésre elegendő – hideg élelmiszercsomagokat és hűtött ásványvizet osztunk ki. Az alapanyagokat, a nyersanyagokat és a késztermékeket a rendőrség közbeszerzési eljárás keretében szerzi be. Az erre vonatkozó szerződések a rendőrség honlapján megtekinthetők. A biztosításban részt vevők részére a szendvicseket a rendőrségi konyhákon készítik el, majd MAP technológiával (élelmiszeripari védőgázas vákumcsomagolással) csomagolják. Ennek technológiája, a hűtve tárolás, valamint a helyszínekre történő szállítás előidézhet az egyes pékárukon némi esztétikai deformálódást, azonban az élelmiszercsomagok a vonatkozó élelmezésegészségügyi előírásoknak megfelelnek, minőségileg és mennyiségileg is szabályszerűek.” – írják, kitérve arra is, hogy a rendezvénysorozat biztosításának kezdete óta - 2019. július 29-től - a mai napig 21 967 darab élelmiszercsomagot készítettek és szállítottak ki az egyes helyszíneken dolgozó rendőröknek.

És elmondásul szerint eddig nem érkezett panasz a rendőröktől, sőt, az augusztus 2-án, 3-án, valamint 4-én kiosztott élelmiszercsomagokról fényképeket készítettetek: