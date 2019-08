Már a harmadik tömeggyilkost nevelték ki a gyűlölet pöcegödrében

24 órán belül két, sok halálos áldozattal járó lövöldözés történt az Egyesült Államokban.

Szombaton a texasi El Paso városában egy férfi 20 embert ölt meg, és további huszonhatot megsebesített. Néhány órával később egy másik merénylő 9 embert lőtt agyon az ohiói Dayton belvárosában.

A texasi tömeggyilkos közvetlenül a mészárlás előtt a 8chan nevű, anonim üzenetváltásokra berendezkedett oldalon tette közzé manifesztóját.

Ez idén már a harmadik eset, hogy egy tömeggyilkos a 8chanre posztolta hitvallását, mielőtt mészárolni indult.

A 8chan a gyűlöletbeszéd központi oldala lett, már az alapítója is azt mondja, le kéne kapcsolni az egészet.

Vasárnap este az oldalt kiszolgáló és annak védelmet nyújtó Cloudfare vezérigazgatója bejelentette, hogy szerződést bontanak, mert egyértelmű, hogy a 8chan nem a szólásszabadság mentsvára, hanem tömeggyilkosok keltetője. Hétfő estére pedig el is sötétült az oldal.

A webhelyszolgáltatásokat nyújtó, a túlterheléses támadások ellen is védelmet nyújtó Cloudfare vasárnap este közleményben jelentette be, hogy felmondja a szerződését a 8channel. A döntést azután hozták meg, hogy kiderült, a vasárnapi, El Pasó-i lövöldözés elkövetője a mészárlás előtt húsz perccel az oldalon tette közzé manifesztóját. A Cloudfare vezérigazgatója, Matthew Prince azt írja, nagyon nehéz döntést hoztak, mert nem szívesen minősítik a partnereik oldalán megjelenő tartalmat, de mára egyértelművé vált, hogy ami a 8chanen folyik, törvénytelen, és a vasárnapi lövöldözéshez igenis köze volt annak, ami az oldalon történik.

Szombaton a texasi El Paso városában egy férfi húsz embert ölt meg, és további huszonhatot megsebesített. A mészárlással a 21 éves Patrick Crusiust gyanúsítják, és a nyomozás eddigi adatai szerint nyilvánvalónak tűnik, hogy a tömeggyilkost rasszista szándék vezette, gyűlölete kimondottan a mexikói bevándorlók ellen irányult.

Patrick Crusius Fotó: HO/AFP

Nem sokkal a támadás előtt a 8chan fórumára posztolta manifesztóját - ez csak idén a harmadik eset volt, hogy egy tömeggyilkos itt tette közzé hitvallását, mielőtt mészárolni indult.

„Az El Pasó-i és a Daytoni tömegmészárlás rettenetes tragédiák. Az El Pasó-i lövöldözés esetében a feltételezett terrorista úgy tűnik, a 8chan néven ismert fórumon inspirálódott. A bizonyíték alapján, amit láttunk, úgy néz ki, hogy közvetlenül azelőtt, hogy elkezdte volna a támadást, melynek során az El Pasó-i Walmartban megölt 20 embert, kiposztolta manifesztóját. Sajnos ez nem egy elszigetelt eset volt. Majdnem ugyanez történt a 8chanen az új-zélandi Christchurchben végrehajtott terrortámadás előtt. Az El Pasó-i merénylő kimondottan hivatkozott is a christchurchi incidensre, és úgy tűnik, a 8chan a tömeggyilkosságot méltató, moderáció nélküli kommentfolyama is inspirálta a tette elkövetéséhez” - írja a Cloudfare vezérigazgatója. „Egy másik tragikus eset, a kaliforniai Poway zsinagógájában történt lövöldözés feltételezett elkövetője ugyancsak egy gyűlölettel teli ‘nyílt levelet’ posztolt a 8chanre. A 8chan folyamatosan azt bizonyította magáról, hogy a gyűlölet pöcegödre”.

Az anonim üzenetek posztolását lehetővé tévő 8chan fórum az internet egyik legsúlyosabb helye. Az oldalon senkinek nincs neve, nincs arca, a posztoláshoz nem kell fiókot készíteni, és mindenki következmények nélkül hányhat a felületére bármit, amit csak akar. És hánynak is. Alapítója, Fredrick Brennan azért hozta létre még 2013-ban, mert úgy érezte, a 4chan túlságosan korlátozó, és a moderálás miatt sokaknak nincs alkalmuk kibontakozni. Saját bevallása szerint az ötlet akkor jött, amikor éppen rettenetesen be volt gombázva, és azon méltatlankodott magában, hogy a 4chan korlátozza a szólásszabadságot. Arra jutott, hogy szükség van egy olyan helyre, ahol minden véleményt szívesen fogadnak, akármilyen mérgező is az.

A 8chan egy ideig szépen elműködött magában, aztán megjelentek a felületén a GamerGate támogatói (videójátékosok szélsőséges antifeminista, nőgyűlölő mozgalma), és mindent elöntött a gyűlöletbeszéd. Ahogy telt az idő, a helyzet egyre szörnyűbb lett, az ártatlan emberek lemészárlásáról ábrándozó pszichopaták mellett megjelentek gyermekpornográfiával összefüggésbe hozható alakok is, melynek egyenes következménye az lett, hogy a Google 2015-ben teljesen eltüntette az oldalt a keresőjéből. Az 8chanen találtak otthonra a QAnon nevű mozgalom követői is, akik azt vallják, létezik egy nagy, nemzetközi összeesküvés, melynek tagjai Trump ellen szervezkednek. Szintén itt gyülekeznek az incelek, azaz azok a férfiak, akik azon siránkoznak, hogy egy nő sem akar lefeküdni velük, amit roppant igazságtalannak tartanak. Az oldalt 2015-ben egy Jim Watkins nevű veterán vette meg Brennantől, de semmit nem változtatott a működésén. Gyakorlatilag egyáltalán nem moderálják a posztokat, így az oldalán egészen mostanáig nyíltan dicsőítették a tömeggyilkosokat.

Ma már Brennan is úgy véli, le kell kapcsolni az egészet, mert nyilvánvaló, hogy ennek a gyűlöletbeszédnek az oldallal összefüggésbe hozható, végzetes következményei vannak. Az El Pasó-i eset után nyilvánosan is elhatárolódott az általa alapított oldaltól. Bár nincsenek olyan illúziói, hogy ez megoldaná magát a problémát, szerinte valami javítana a helyzeten az oldal ellehetetlenítése.

„A problémák nyilvánvalóan strukturálisak és társadalmiak, de hatékony sebtapasz lenne” - mondta Brennan a BuzzFeed Newsnak. „Ez, plusz a gépkarabélyok szövetségi betiltása talán azzal járna, hogy ehhez hasonló lövöldözések csak néhány évente történnének meg, és (talán) kevesebb emberáldozattal járnának. A fegyverek betiltása nélkül talán minden évben. De bizonyára nem kétszer 24 órán belül”. Brennan a texasi lövöldözés után azt tweetelte: „Már megint egy 8chan-es lövöldözés? Vajon tovább tudok lépni az életemben valaha?”

A 8chan egyik legdermesztőbb jelensége, hogy a tömeggyilkosságokat játékká, versennyé teszik. A Bellingcat szerzője részletesen ír arról, hogy a felhasználók nemcsak hogy megtapsolják azokat és elkövetőiket, de gyakran keveslik az áldozatok számát. A merénylőkről - amellett, hogy elismerik „érdemeiket” - alázó mémekben kérik számon, hogy miért nem öltek meg még több embert, és arra buzdítják egymást, a következő hozzon jobb számokat. A christchurch-i lövöldöző se véletlenül élőzte tettét fejkamerával: ennek köszönhetően úgy nézett ki az egész tömeggyilkosság, mint egy belső nézetű lövöldözős játék (first person shooting game), és ezt a hatást csak erősítette, hogy zenét kevert az élő videó alá.

A gyorsan eltávolított manifesztót újra és újra posztolták 8chanen

A szélsőjobboldali nézeteket valló mozgalmárok előszeretettel hangoztatják, hogy amikor valakit szélsőséges nézetei miatt kitiltanak egy közösségi oldalról, az a szólásszabadság korlátozása. Állandó vitatéma lett, hogy hol kell meghúzni a határt, meddig ér véleménynek tekinteni azt, amikor valaki egy népcsoport, a nők, az LMBTQ közösség tagjai, vagy úgy általában bárki ellen uszít. A legvéresszájúbb, legismertebb gyűlölködők többségét már kitiltották a Facebookról és a Twitterről, de ez nem jelenti azt, hogy más fórumokon ne találnák meg a közösségüket, vagy hogy helyükre ne érkeznének újabb gyűlölködők. Így aztán joggal merül fel a kérdés, hogy mennyi értelme van bezárni a 8chant, ha ezzel úgysem lehet gátat vetni a szélsőséges nézetek terjedésének.

Arról, hogy a 8chan vagy a Gab.ai (utóbbi egy másik népszerű szélsőjobboldali közösségi hálózat, amiről már mi is írtunk) csak platformot kínálnak az amúgy is radikalizálódott arcoknak, vagy ott nevelkednek ki a jövő tömeggyilkosai, egyelőre nincs konszenzus. Az amerikai Network Contagion Research Institute (NCRI) és az Anti-Defamation League’s Center on Extremism közös, áprilisban nyilvánosságra hozott jelentése szerint azonban ezeknek a fórumoknak óriási szerepük van a szélsőjobboldali merénylő által elkövetett bűncselekmények számának növekedésében. Úgy fogalmaztak, hogy gyakorlatilag úgy működnek, mintha valahol szakadatlanul, megállás nélkül felvonulnának a fehér felsőbbrendűség hívei, és ahol a zsidók és más kisebbségek ellen irányuló gyűlöletet örömmel fogadják, és a megoldást csakis az erőszakban látják.

A Cloudfare nélkül a 8chan azonnal összeomlott, hétfő estére el is sötétült az oldal, de egyáltalán nem kizárt, hogy találnak maguknak olyan partnert, ami ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítja, csak nincsenek erkölcsi fenntartásai a gyűlöletbeszédnek otthont adó oldallal szemben. Vagy ha ebben a formában teljesen meg is szűnik, valószínűleg nő a helyére három másik. Andrew Torba, a Gab alapítója a BuzzFeed Newsnak azt mondta, „ha lekapcsolják a 8chant, ez lesz: valaki valahol csinál egy másik anonim fórumot, mondjuk 20chan vagy valami ilyesmi néven. És az emberek áramlani fognak oda. Vagy valaki létrehoz egy 8chan telegramcsatornát. Vagy egy 8chan Gab csoportot. Vagy egy 8chan Gab social szervert, amit valaki más hosztol. Vagy visszamennek a 4chanre”.