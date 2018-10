Szabadon onthatják magukból a nácik a kreténséget a gyűlöletbeszéd Facebookján

Szombaton egy Robert Bowers nevű amerikai férfi berontott egy pittsburghi zsinagógába, és „halál a zsidókra” kiáltással tüzet nyitott a hívőkre. A támadásban tizenegy ember vesztette életét, ezzel a Tree of Life zsinagógában zajlott vérengzés lett a legtöbb zsidó áldozatot követelő támadás az Egyesült Államok történetében. A merénylő nyíltan vállalta antiszemita nézeteit, amiket egy olyan közösségi oldalon is terjesztett, melyet olyan embereknek találtak ki, akik azt gondolják, ha nem kívánhatják nyilvánosan, hogy haljanak meg a muszlimok és a zsidók, akkor meg vannak rövidítve a szabadságjogaik.

Bowersről - aki maga is megsérült a támadásban - letartóztatása után csupa olyan dolog derült ki, ami illeszkedik a magányos, gyűlölettől vezérelt tömeggyilkosok általános profiljába. Magának való, magányos, csendes ember volt, korábban nagymamájával élt, majd Pittsburgh egy csendes negyedébe költözött, ahol egy földszinti apartmant bérelt. A szomszédai semmi gyanúsat nem tapasztaltak a viselkedésében, mindig udvarias volt, és magáról azt mondta, kamionsofőrként dolgozik, így általában napjai egy részét otthonában, másikat pedig az úton tölti. Az egyik szomszédja szerint egyetlen - utólag - furcsának tűnő szokása volt: az éjszaka közepén, néha hajnalban nézte a híreket.



A férfinek azonban volt egy sokkal extrovertáltabb élete is az interneten.

Nézeteit elsősorban a Gab nevű közösségi platformon osztotta meg, ahol nem csoda, hogy szomszédai nem követték, az oldal ugyanis főleg azoknak a szélsőjobboldali felhasználóknak nyújt menedéket, akiket gyűlöletbeszéd miatt a világ tisztább elméjű részének fenntartott oldalairól már kitiltottak.

Bowers profilja, amit azóta felfüggesztettek, világos képet nyújt arról, milyen agyviharokat élt át a férfi, mielőtt úgy döntött, végez a zsinagóga látogatóival. Biójában az volt olvasható: „a zsidók a sátán gyermekei” (kicsavart utalás János evangéliumának egy részletére, melyet a szélsőjobboldal előszeretettel idézget), koverfotóján pedig egy egyértelmű utalás volt látható egy rasszista mémre. Utoljára szombat reggel posztolt, akkor azt írta, „Nem tűrhetem tovább ölbe tett kézzel, hogy lemészárolják az enyéimet. Basszátok meg a nézeteitek, bemegyek”. Korábbi posztjaiból kiderül, a fehér felsőbbrendűségben hisz, és nem egyszerűen antiszemita, hanem a zsidók halálát kívánja. Nyíltan náci felhasználók összeesküvés-elméleteken alapuló bejegyzéseit osztotta meg, kikelt a zsidók és a muszlimok ellen, és úgy vélte, a zsidók szervezetten hordják be az országba a muszlimokat, csak azért, hogy a fehér, keresztény embereknek rossz legyen.

A pittsburghi lövöldözés után a Gab vezetése előbb készségesnek és együttműködőnek tűnt, a történteket szomorúnak és viszolyogtatónak nevezték, és amint kiderült, hogy a Gabon található Robert Bowers profil valóban a merénylőé, felfüggesztették azt. Egyúttal felajánlották az együttműködést a hatóságokkal.

Vasárnap azonban az oldal szolgáltatója, a GoDaddy írásban kérte a céget, hogy keressenek maguknak új tárhelyszolgáltatót, és a Gabet felfüggesztették. A PayPal és a Stripe, valamint a felhőszolgáltatással foglalkozó Joynet letiltotta az oldalt. Ezután a Gab vezetése már inkább agresszíven kommunikált, és nem sokkal azután, hogy blokkolni kezdték, az alapító, Andrew Torba harciasan hirdette saját profilján és Twitterén, hogy nem hátrálnak meg, az oldal túl fogja élni ezt a nemtelen támadást is - mert ugye a legfontosabb a szólásszabadság, ami most meg lett támadva. „Ha kell, az egészet az alapjaitól építjük újra” - írta.

A Gabet 2016-ban alapította a konzervatív Andrew Torba, kimondottan azzal a céllal, hogy alternatívát kínáljon a Twitterrel és a Facebookkal szemben. A működése nagyon hasonlít a Twitteréhez: egy bejegyzés 300 karakter hosszú lehet, a felhasználók követni tudják egymást, és jónak vagy rossznak értékelhetik egymás „gab”-jeit, azaz bejegyzéseiket. A Wired júliusban írt a Gabről, aminek akkor 480 ezer felhasználója volt. Az oldal Mutatkozz be! elnevezésű szekciójából idéznek, ahol többen is arra panaszkodnak, hogy a Twitteren és a Facebookon másodrendű állampolgárnak érezték magukat, itt viszont szabadon írhatják le gondolataikat.

A felhasználók között van Milo Yiannopoulos, Andrew Anglin, a neonáci portál, a Daily Stormer alapítója, és a Kovács Zoltán kormányszóvivő által is szívesen idézett Infowars házgazdája, Alex Jones. Az, hogy az alt-right jól ismert alakjai nem sokkal az alapítás után csatlakoztak az oldalhoz, nagyot dobott a Gab ismertségén. Maga az oldal ingyenes, de vannak rajta fizetős tartalmak, és a StartEngine nevű crowdfunding szájton keresztül is gyűjtenek adományokat, így a tiltások nyilván érzékenyen érintették a céget. A PayPal döntését egyébként közleményükben úgy értékelték, az óriási techcégek összejátszásának eredménye, tehát épp az történik, ami ellen a platformot létrehozták. A Gab tavaly 1 millió dollárt szedett össze közösségi finanszírozással, de egy az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletre beadott dokumentum szerint 200 ezer dolláros veszteséggel zárt.

A Gabbel kapcsolatban a Microsoft is kiadott egy közleményt, mely szerint a múlt hónapban beszüntették az általuk működtetett Azure felhőszolgáltatást a cég számára. A Google és az Apple app store-jai már korábban blokkolták az oldalt, ami nagyban korlátozta, hogy új felhasználókat szerezzenek. A Facebook szponzorált tartalom-archívuma szerint a cég csupán egy alkalommal vette igénybe a közösségi oldal szolgáltatásait politikainak tekinthető hirdetés közzétételére, ekkor is kevesebb mint 100 dollárt költöttek. Szombati adatok szerint a Gabnek nincs aktív hirdetése sem a Facebookon, sem a Twitteren. A Gab alapítója a cég Twitter-fiókján figyelmeztette felhasználóit, hogy számíthatnak rá, hogy hamarosan letiltják őket Twitterről és Facebookról is. A Facebook már jelezte, hogy vizsgálják az oldal jelenlétét az oldalukon, a Twitter viszont egyelőre nem kívánt megszólalni a témában.



Utsav Sanduja, a Gab korábbi vezetője azt mondta, az oldal túl fogja élni, hogy velük azonosítják a merénylet elkövetőjének bűnét. Ő egyébként júniusban már távozott posztjáról, miután a Gab felhasználói életveszélyesen megfenyegették őt és a feleségét, aki egy zsinagógában dolgozik. Ekrem Büyükkaya, a Gab technológiai vezetője vasárnap egészen más hangvételben jelentette be, hogy lemond, mondván, már nagyon megviselik azok a támadások az amerikai sajtó részéről, melyeket már két éve kell elviselnie.

A Gab megalapításától fogva igyekezett olyan imidzset kialakítani magáról, mintha az oldal az egyetlen alternatíva lenne a Szilícium-völgyben született techcégek által irányított, a szólásszabadságot szerintük semmibe vévő közösségi oldalakkal szemben. A cél az, hogy a gyűlöletbeszédet, a szélsőjobboldali ideológiát lázadónak, forradalminak állítsák be a rájuk kényszerített, liberális „véleményterrorral” szemben.

Torba a NY Times-hoz eljuttatott emailjében azt írta, a Twitter és már platformok gyűlöletbeszédnek minősítenek mindent, ami nem Donald Trump, fehér emberek, keresztények vagy olyan kisebbségek ellen szólnak, mint a demokratáknak hátat fordító „kisebbség”. „Ilyen kettős mérce a Gabon nem létezik” - írta a Gab szóvivője. Bár Bowers posztjait és profilját viszonylag gyorsan eltüntették, ahogy az ilyenkor lenni szokott, sokan még időben archiválták ezeket, és persze most is elérhetőek.

A Facebook és a Twitter egy ideje már próbál kicsit aktívabban tenni az ellen, hogy a gyűlöletbeszéd, a kisebbségek elleni uszítás eltűnjön az oldalaikról. Az azonban tény, hogy egyelőre nagyon következetlenek, a New York Times példaként említi, hogy a vezető demokrata politikusoknak és szimpatizánsaiknak levélbombát küldő, pénteken őrizetbe vett César Sayoc korábban durván megfenyegetett egy demokrata tévékommentátort az oldalon, és ezt hiába jelentették az adminisztrátoroknak, a Twitter nem volt hajlandó lépéseket tenni az ügyben. Azóta egyébként ezt a döntésüket hibának minősítették.

A Gab.com cikkünk írása idején továbbra is elérhetetlen, a cég Twitteren kommunikál. Kiemelt posztjuk a szombaton kiadott közleményük, a frissebb bejegyzésekben pedig a Facebookot és a Twittert ekézik, és arra panaszkodnak, a mainstream média az egész merényletet rájuk akarja kenni.

Közben Pittsburghben két nap alatt több mint 16 ezren írták alá azt a nyílt levelet, mely szerint Trumpot egészen addig nem látják szívesen a városban, míg nyíltan és egyértelműen el nem határolódik a fehér nacionalistáktól.