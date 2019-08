Meghalt Toni Morrison

88 éves korában elhunyt a Nobel-díjas írónő, Toni Morrison, erősítette meg a kiadója a Vulture értesülését.

Fotó: PATRICK KOVARIK/AFP

Morrison eredetileg Chloe Ardella Wofford néven született az Egyesült Államokban, 88 éves volt. Legismertebb regénye az 1988-ban megjelent Beloved (A kedves), melyért Pulitzer-díjat is kapott, de jelentős művei közé tartozik a The Bluest Eye (Nagyonkék), a Song of Solomon (Salamon ének), a Jazz és a Paradicsom (Paradise) című regények is.

1993-ban megkapta az irodalmi Nobel-díjat, első fekete nőként valaha. 1996-ban megkapta az amerikai állam legmagasabb humántudományos kitüntetését, 2012-ben pedig Barack Obama elnök is kitüntette a Szabadság-medállal. Mielőtt világhírű íróvá vált volna, 19 éven át volt a Random House kiadó szerkesztője, ahol számos fiatal fekete írónak biztosított megjelenési lehetőséget.