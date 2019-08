A Magyar Nemzet szerint a kormány fellép az ügyeskedő szoftvervállalatok ellen

"Kicselezné az ügyeskedő szoftvervállalatokat a kormány" - írja a Magyar Nemzet annak apropóján, hogy értesüléseik szerint a kormány már szeptemberben törvényjavaslatot nyújthat be, mely lehetővé tenné, hogy az állam a disztribútori hálózat kihagyásával szerezze be a közigazgatásban használatos szoftvereket. A bájos megfogalmazás amúgy arra a gyakorlatra utal, hogy a nagy szoftvercégek - névleg az ügyben az amerikai igazságügyi minisztériummal peren kívül alkut kötő Microsoft - Magyarországon politikaközeli disztribútorcégeken keresztül értékesítette szoftvereit a magyar államnak úgy, hogy a kedvezményeket, amiket a Microsoft adott, ezek a közvetítő cégek nyelhették be. Az amerikai hatóságok szerint ez vegytiszta korrupció volt, gyakorlatilag így fizették ki azokat, akik kijárták, hogy az állam a Microsoft termékeit vásárolja.

A kormány amúgy a maga részéről tagadja, hogy bármilyen korrupció történt volna, a magyar hatóságok meg a kezüket széttárva állítják, hogy ők még csak nem is értesültek a gyanúról se. Ami azért különösen vicces, mert az egyik érintett konkrétan a magyar rendőrség.

Na, ezt sikerült most úgy kommunikálnia a Magyar Nemzetnek, mintha a szoftvervállalatok ügyeskednének, amit a jó kormány most megakadályoz. A kormány tervei szerint emellett rögzítenék a szoftvereken realizálható hasznot is azzal, hogy meghatároznák a maximális árrést - ezt még a kiskereskedelmi forgalomban elérhető termékekre is kiterjesztenék. (Via Magyar Nemzet)