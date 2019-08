Az amerikai hatóság a NAV-ot és az ORFK-t is megnevezte a Microsoft-botrány érintettjeként

A Napi.hu azt írja, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most nyilvánosságra hozott jelentéséből már az is kiderül, hogy a NAV, az ORFK és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) is érintett a Microsoft magyarországi vesztegetési ügyleteiben. Hadházy Ákos független parlamenti képviselő korábban a NISZ Zrt.-t és az ORFK-t nevezte meg az állami szervezetek között, amik a korrupciós botrány idején szofvterlicencet vettek.

A SEC július 22-i jelentésében – amely a Microsoft súlyos szabálytalanságait veszi sorra – a szaúd-arábiai, thaiföldi és török vesztegetési ügyek mellett ír a problémás eljárásokról, sokszor utalva az érintett szereplőkre.

Kiderült, hogy a Microsoft hazai vesztegetési időszaka 2013 és 2015 között volt, és ebben a magyar leányvállalat és az itteni disztribútorok vettek részt. Az utóbbiakat nem nevezik meg, de a Racionet Zrt., az Euro-One Zrt. és az időközben már a 4iG Zrt. által felvásárolt Humansoft Kft. volt érintett, ezek kötődnek erősen kormányközeli emberekhez.

A Microsoft New York-i boltja Fotó: Drew Angerer/AFP

Gulyás Gergely miniszter szerdán azt mondta, a Microsoft magyarországi korrupciós botrányáról „a magyar hatóságoknak semmilyen hivatalos tudomása nincsen”.

Polt Péter legfőbb ügyész Vadai Ágnes DK-s parlamenti képviselő kérdésére válaszul közölte, hogy hivatalból nem indítottak eljárást, és eddig feljelentés nem történt, de az ügyészség megkereste az amerikai hatóságokat, hogy tájékoztatást kapjanak az ügyben.

Hadházy Ákos feljelentést tesz

Hadházy Ákos közleményben tudatta: „Muszáj feljelentenem az ORFK és a NISZ Zrt. szoftverbeszerzéseit. Hiába az amerikai Igazságügy-minisztérium vizsgálata és a MS Magyarország beismerő nyilatkozata, a jelek szerint csak büntetőeljárásban lehet tisztázni, mi is történt valójában.”

Szerinte az ORFK és a NISZ is elismerte a lényeget, vagyis hogy a szervezetek szoftverbeszerzései szerepelnek példaként az USA Igazságügyi Minisztériuma által a Microsoft-ügyben közzétett jelentésben.

„Ma már nem mondhatja senki, hogy nem tudott arról, mi történik, a munka lényegi részét az amerikai igazságügy elvégeztet. Rendelkezésre áll a MS Magyarország vezetésének beismerő nyilatkozata is. Vagdalkozás helyett tisztázni kellene, mi történt pontosan, kiknek a zsebébe vándorolt a kenőpénz! Ennek sajnos az egyetlen lehetséges útja egy Magyarországon lefolytatott büntetőeljárás. Ezért vagyok kénytelen feljelentést tenni a Microsoft-ügyben” – írja Hadházy. (Napi.hu)