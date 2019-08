Az életünkért küzdünk, mondta Fiji klímaváltozásügyi minisztere

Aiyaz Sayed-Khaiyum (jobbra) Emannuel Macron francia államfőnek mutatja, hogy milyen hatása lesz a globális felmelegedésnek a szigetországra. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Ambíciózus klímacsomagot terjesztett a parlament elé a fiji kormány. A Csendes-óceáni szigetországot nagyon komolyan fenyegeti a felmelegedés, a növekvő tengerszint miatt az ország nagy része víz alá kerülhet. Ezért most például teljes települések elköltöztetését tervezik.

Aiyaz Sayed-Khaiyum, az ország klímaváltozásügyi minisztere szerint a globális felmelegedés miatt "az életünkért és a megélhetésünkért küzdünk". Ráadásul minderre önhibájukon kívül kényszerülnek. Ezért is nevezték "súlyosan felelőtlennek és önzőnek" azt, hogy a világ kormányai minden jel szerint elengedték azt a célt, hogy 1,5 fokban korlátozzák a felmelegedést. Fijit amúgy már ez is fenyegetné, de az ennél nagyobb léptékű felmelegedés katasztrofális következményekkel járhat.

A klímacsomag részeként szigorúan korlátozzák a műanyaghasználatot, és 2050-re nettó karbonsemlegessé tennék a szigetországot. Emellett megteremtik a veszélyeztetett közösségek áttelepítésének keretrendszerét is. (Via The Guardian)