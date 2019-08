Egyméteres papagáj foszíliáit fedezték fel Új-Zélandon

Eddig ismeretlen óriáspapagáj fosszíliáit találták meg Új-Zélandon. A Heracles inexpectatus névre keresztelt faj egyedei nagyjából egyméteresre nőhettek, és akár hét kiló is lehetett a súlyuk. Vagyis bő kétszeresei voltak a ma élő rokonaiknak, a nagyon veszélyeztetett kakapóknak.

Grafika: Dr Brian Choo, Flinders University

Nevéből az inexpectatus a felfedezése váratlanságára utal, Heracles pedig Héraklészre.

A maradványokat ausztrál és új-zélandi paleontológusok fedezték fel az Új-Zéland déli részén lévő Saintz Bathans közelében zajló ásatáson, ahol 16-19 millió éves fosszíliákat találtak.

Új-Zélandon egykor többféle óriásmadár élt, köztük a 3,5 méteresre is megnövő, kilenc fajt magába foglaló moák családja, és a három méteres fesztávolságú sasok. Ilyen óriásmadarak más szigeteken is előfordultak, ilyen volt a mauritiusi dodó, vagy a Rodrigues-szigeti galamb is. Óriáspapagájt viszont korábban még nem találtak. (Via MTI, Newsweek)