Itt a remek kánikula!

Zivatar, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztető előrejelzést adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország több megyéjére. Hőség miatt az északnyugati és az északkeleti megyék kivételével az egész országban, így a fővárosban is első fokú figyelmeztetést adtak ki, vagyis ezekben a megyékben az előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meg fogja haladni a 25 fokot.

Ezekre a megyékre adott ki figyelmeztető előrejelzést a várható hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat 2019. augusztus 7-én. Grafika: OMSZ

Felhőszakadás és zivatarok miatt jellemzően azokban a megyékben van figyelmeztetés, ahol hőség miatt nincs. A jellemző kivétel Pest megye és Budapest, ahol minden jóból kijut majd.

Melegnek amúgy már most meleg van Pécsen például már most 24 fokot mértek, de Budapesten is 22-t. A helyzet már délelőtt fokozódni fog, akkor az ország déli részén már 26-28, de még a hűvösebb északi hegyvidékeken is 23-24 fok lesz. Délután pedig már tomboló kánikulára számítsanak, még az északi hegyekben is 29-31 fok lesz, délen pedig már akár 35 is. Vigyék be fokozottan a folyadékot, 11-15 óra között pedig inkább maradjanak hűtött, zárt térben.