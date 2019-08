Már az emberiség élelmiszerellátását fenyegeti a klímaváltozás

Már az is veszélybe került, hogy az emberiség képes legyen elegendő élelemmel ellátni magát. Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint a példátlan ütemű talajerózió és az ivóvízforrások kiaknázása a klímaváltozás következményeivel együtt már komoly veszélyt jelent az élelmiszerellátásra is.

Az 52 ország száznál is több szakértője által jegyzett jelentésnek csütörtökön csak a summázatát hozták nyilvánosságra Genfben, de már ez az összefoglaló is elég rémisztő. Különös tekintettel arra, hogy a szakértők szerint kifejezetten kevés időnk maradt a probléma kezelésére. Mint írják, már most félmilliárd ember él elsivatagosodó területeken, és a termőréteg 10-100-szor gyorsabban pusztul, mint amilyen ütemben újra tudna termelődni.

Az előrejelzésük szerint a klímaváltozás csak fokozza az erőziót. A felmelegedés miatt egyre szélsőségesebb időjárásban egymást követik a súlyos aszályok és az özönvízszerű esőzések okozta árvizek. Ezek szintén zavarokat okoznak az élelmiszertermelésben, idővel pedig csökkenthetik is a megtermelt mennyiséget.

Cynthia Rosenzweig, a NASA Goddard Intézetének kutatója, a jelentés egyik társszerzője szerint a legnagyobb kockázatot az jelentené, ha több kontinensen egyszerre alakulna ki élelmiszerhiány.

A kutatók javaslatokat is megfogalmaztak, ezek azonban mind nagyon komoly együttműködést feltételeznek. Egyrészt jelentősen módosítani kéne a mezőgazdaság földhasználatát, másrészt pedig emberek sokaságát kéne meggyőzni arról, hogy változtassanak étrendjükön, és a kevésbé intenzív földhasználatot igénylő növényi termékeket egyenek hús helyett. (Via The New York Times)