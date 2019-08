A Csatornázási Művek úgy érzi, nem a csatornarendszerből árad a rejtélyes szarszag

Csütörtök délután a főváros különböző pontjairól érkeztek az észlelések a mindent ellepő szarszagról, hamarosan az Országos Meteorológiai Szolgálat is vizsgálni kezdte a jelenséget, de mostanáig nem sikerült megnyugtató választ adni.

Mivel péntek reggel a város több pontján is a csatornázási művek üzemzavar-elhárító kocsijait lehetett látni, felmerült, hogy talán mégsem valamelyik környékbeli trágyaszórásból terjengett idáig a bűz. Megkérdeztük a Fővárosi Csatornázási Műveket a kutatásról, de szerintük a szag nem lentről jött.

Válaszukban azt írták:

„Társaságunk is kapott bejelentéseket a városban általánosan terjengő kellemetlen szagokról. Munkatársaink több helyszínre is kiszálltak, ellenőrizték a csatornahálózatot és megállapították, hogy a közcsatornarendszerrel egészen biztosan nincs összefüggésben a több kerületet is ellepő szaghatás.”

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője korábban az Indexnek azt mondta, nem tudják behatárolni, pontosan honnan terjed a bűz, de ezzel a katasztrófavédelemnek amúgy sincs feladata, így nem is keresik.