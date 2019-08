A Gyermelyi szerint kizárt, hogy az ő trágyájuk miatt bűzlött volna Budapest

Lakossági bejelentések alapján vizsgálatot folytat a Pest Megyei Kormányhivatal az elmúlt napokban érezhető bűz miatt - tudta meg az érintett hatóságtól a hvg.hu. Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás a Facebookon írt a szerinte elviselhetetlen bűzről, ő említette, hogy a szag forrása Zsámbék lehet, ahol is éppen hígtrágyáznak.

Horváth László zsámbéki polgármester a hvg.hu-nak viszont azt mondta, a település belterületén nem trágyáznak, ott nem is érezni a szagot, és hogy szerinte a Gyermelyi Zrt. lehet a hibás. Kókai Rita, Gyermely polgármestere viszont szintén azt mondta a hvg-nek, nem ők tehetnek a dologról. A lap megkeresésére, azt írta, Gyermelyen nincs semmilyen szag, ő is csak médiából értesült a dologról, és nem tudja, mi lehet a Budapesten is észlelt bűz forrása.

A rendőrség és a katasztrófavédelem szerint nincs szennyező anyag a levegőben, egyebekben pedig az ügy nem az ő kompetenciájuk. Wittinghoff pedig azt mondta, időközben úgy értesült, hogy a Gyermelyi Zrt. trágyázott nagy területen.

A Gyermelyinél azt válaszolták a hvg.hu kérdéseire, hogy valóban minden év augusztusában és szeptemberében szokták trágyázni a vállalatcsoport baromfiágazatának kezelésében lévő földeket, de nagy körültekintéssel végzik a trágya tárolását, kezelését és kihelyezését. A trágyát azonnal bedolgozzák a földbe, törekszenek arra, hogy a trágyázással járó szaghatás a lehető legkisebb legyen, ezért a cég szerint kizárt, hogy az ő tevékenységük legyen a 40 kilométerre is érezhető bűz forrása. Jelenleg a cég Szomorpusztán szór trágyát, a hvg.hu helyszíni tudósítója pedig azt mondta csak akkor érez tárgyaszagot, amikor a legközelebb járnak hozzá a traktorok, igaz, most nincs szél sem.