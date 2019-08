Jó reggelt, ma is hőség lesz

Augusztus 11., vasárnap van, ma is fojtogató hőségre lehet számítani, és ez még csak nem is a vége, mert az a jelek szerint holnap lesz, amikor akár 37 fok is lehet az ország egyes részeiben, és legkorábban kedden lehet számítani enyhülésre.

Vasárnap az északi, északnyugati tájak kivételével nagy területen 25 fok fölött, a nagyvárosokban és délkeleten 27 fok közelében alakul a napi középhőmérséklet.

Az északi tájakon (napközben már inkább az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Alföldön) néhol kialakulhat zivatar viharos szél (60-80 km/h), és intenzív csapadék (~ 20-30 mm) kíséretében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 29 és 35 fok között várható, és az sem segít majd sokat ezen, hogy egyébként nem lesz zavartalan a napsütés; délelőttig az északi és nyugati országrészben, napközben az Északi-középhegységben lesz több felhő, és ezeken a helyeken van esély záporok, zivatarok kialakulására is.

Az északnyugati szél a Dunántúlon időnként megerősödik, majd délutánra mérséklődik a légmozgás. Késő estére is maximum 22, 27 fokra hűl le a levegő. (met.hu)