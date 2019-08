Lázár János: Aki közénk tartozik, arra számíthat, hogy lesz munkája

Szombaton jelentette be Makó kormánypárti polgármestere, Farkas Éva Erzsébet, hogy folytatná a munkát, és indul az önkormányzati választásokon. A Fidesz választókerületi elnöke, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy hamarosan minden hozzá tartozó csongrádi településen bejelentik a párt jelöltjeit. A MakóiTV beszámolója szerint Lázár János a kormánypárt támogatásáért cserébe gáláns ígéretet tett:

"Mi a Fideszben soha nem pozíciót, hanem munkát ajánlunk mindenkinek. Aki csatlakozik hozzánk vagy aki közénk tartozik, arra számíthat, hogy mindenkinek lesz munkája. Azoknak is, akik a képviselő-testületekben dolgoznak, azoknak is, akik a városházán és azoknak is, akik civilként segítik ennek a közösségnek a boldogulását."