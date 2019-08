Lovasi András: Dudorászunk ahol lehet, Pécsett, Tusványoson, ahová, ameddig hívnak, mindenhol ugyanazt

Lovasi András, a Kiscsillag frontembere Tusványoson a 444 kérdéseire arról beszélt, hogy: „Magyarországon az a helyzet, hogy ha valaki koncertezni akar, akkor valószínűleg a NER-be ütközik, mi például a koncertjeink 80-90 százalékánál, hiszen minden fellépési lehetőség felett van valamilyen formában politikai kontroll. De a legtöbb helyen jó ízlésű, jó fej emberek a kulturális szervezők, itt is egyébként, és szóba sem kerül, hogy ki mit gondol a politikáról. Ebből a szempontból mindegy, hogy Tusványos, vagy VOLT Fesztivál vagy kalocsai kolbászsütő verseny. Ha valaki nagyon következetesen »független« akar lenni, akkor húz egy határt, de onnantól nem sokat koncertezik Magyarországon. Mi koncertezünk, ha nem kényszerítenek vállalhatatlan kompromisszumokra.”

Lovasi András zenész, énekes egy budapesti kávézóban interjút ad az MTI-nek 2019. április 10-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kultúrharccal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Borzasztó helyzet, hogy önmagában az, hogy egy gondolkodó ember vagyok, aki nemcsak a barátainak mondja el a véleményét, az egy megmondóemberi státust ér Magyarországon. Közben szívből gyűlölöm a pártpolitika kicsinyességét, és a szélsőliberális hörgést, ami ugyanannyira meg akarja mondani nekem, hogyan viselkedjek, mint ahogy a szélsőjobbosok meg akarják. Ezek számomra ugyanannyira idegesítőek.”

Tamás Gáspár Miklós filozófus a 444-en reagált az elhangzottakra. Mint írta: „A legtöbb embernek nincs meg az a luxusprivilégiuma, hogy a »szélsőliberálisok« is belehörögjenek a múzsaiságába. A legtöbb honfitársunk nem is akad össze hörgő »szélsőliberálisokkal«, csak a kormányablakkal. Egész megyék vannak, ahol egyetlen »szélsőliberális« se hörög.” TGM a sorait úgy zárta: „Dúdoljál csak, kedves Lovasi, mi is dudorászunk veled, ők is dudorásznak veled, mindenki nagyon szeret, nincs semmi zűr, minden a legnagyobb rendben, szervusz.”

Tamás Gáspár Miklós filozófus egy tavaly decemberi tüntetésen Fotó: Botos Tamás/444

Lovasi András ezután a HVG-n a lap, rá szintén reagáló publicistájának, Hont Andrásnak és TGM-nek egyszerre válaszolva azt írta, TGM a „szélsőliberális hörgés” jelzős szerkezet által ihletve írt pamfletet, pedig „egy szerző-előadó esetében inkább a szerzeményeit vagy például a színpadi tevékenységét szokták kritikával illetni”, de TGM ezt „egy lekezelő félmondattal letudta”. Pedig – írja Lovasi – „ha jobban utánanéz, milyen dalok hangzottak el Tusványoson, talán jobban megérti részvételünk további motivációit (természetesen a NER-hez dörgölőzésen kívül)”, de TGM erre nem volt kíváncsi.

Lovasi idézett egy számából 5 sort (felhívva a figyelmet a kutya motívum következetes használatára):

„Ma még hadd szóljon nincsen gond

Csak a kutyák ugrálnak rátok a láncok végén

Ma még nyaljátok egymás seggét

Körbe ott van a piros pont

Belül mindőtök morogva ül a saját részén”

Lovasi azt írja, bár mára a popműfaj „társadalmi mozgósító ereje (is) fájdalmasan megkopott”, és „mivel nem az Arany-féle velszi bárdok mártírhalála jutott osztályrészemül Tusnádon, hanem életben hagyott ez a ravasz NER”, továbbra sincs jobb ötlete, mi lehetne ezen kívül a dolguk az énekeseknek. Gondolatait így zárja: