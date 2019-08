A normálisnál 16-szor erősebb sugárzást mértek az oroszországi atombaleset környezetében

Egy héttel a múlt csütörtöki észak-oroszországi atombaleset után már hivatalosan se próbálják tagadni, hogy a környéken élőket a határértéket meghaladó sugárzás érte. A csütörtöki baleset után a baleset helyszínétől mindössze negyven kilométernyire levő Szjeverodvinszk város katasztrófavédelmi kirendeltségén két sugárzásmérő is bejelzett, azok alapján a határérték kétszázszorosát érte el a sugárzás. Tájékoztatásukat akkor pillanatokon belül eltüntették a város weboldaláról.

Most az orosz meteorológiai szolgálat, a Roszgidromet azt írja, hogy a baleset után órákon át a határérték 16-szorosát elérő sugárzást mértek a 180 ezer lakosú Szjeverodvinszk környékén. Jellemzésük szerint a sugárzás mértéke a normálisat meghaladta, de bőven a veszélyes szint alatt maradt. A Roszgidromet szerint a sugárzás két és fél órán át tartott. A helyi hatóságok korábbi mérései szerint csupán 40 percig, de a hivatalosan közöltnél sokkal nagyobb sugárzás érte a szjeverodvinszkieket.

A hivatalos tájékoztatásban azóta is akadnak zavarok. Szerdán például elterjedt, hogy evakuálják a baleset környékét, amit még a szjeverodvinszki városvezetés is megerősített az Interfaxnak, hogy aztán még náluk is hivatalosabb hivatalosságok tagadják le az egészet. Igor Orlov körzeti kormányzó egyenesen "teljes képtelenségnek" nevezte az evakuáció korábban hivatalosan is megerősített hírét.

A balesetet amúgy minden jel szerint egy új típusú fegyver tesztje okozta. Vlagyimir Putyin még 2018-as évértékelőjében büszkélkedett el azzal, hogy az orosz hadseregnek "van" már "végtelen hatósugarú", nukleáris hajtású rakétája. Ebből mostanra annyi bizonyosodott be, hgoy valójában még nincs ilyen működőképes fegyverük, sőt, Minden bizonnyal egy ilyen rakétát teszteltek, és ennek az atomreaktora robbanhatott fel, sugárfelhővel beterítve a környéket. A nukleáris hajtású rakéta ötletét az amerikai szakértők amúgy képtelenségnek tartják. Mindezt amúgy az Egyesült Államok körábbi, ezirányú kutatásaira alapozzák, amiket pont emiatt már évtizedekkel ezelőtt fel is adtak. (Via BBC)