Emberméretű pingvin maradványaira bukkantak Új-Zélandon

A Canterburryi Múzeum kutatói, Vanesa De Pietri (balra) Paul Scofield (középen) és Gerald Mayr (jobbra) a Crossvallia waiparensis maradványait vizsgálják. Fotó: JOHANNES VAN KAN/AFP

Emberméretű óriáspingvin maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában. A fosszíliákat még tavaly fedezték fel, mostanra azonosították, hogy egy 1,6 méter magas, nyolcvan kilós, röpképtelen őspingvin maradványai.

A csontokat egy amatőr paleontológus fedezte fel, majd a Canterburyi Múzeum és a frankfurti Senckenberg Természettudományi Múzeum szakértői elemezték, és állapították meg, hogy egy korábban ismeretlen fajhoz tartoznak. A fajtának a Crossvallia waiparensis nevet adták.

A faj legközelebbi ismert rokona a Crossvallia unienwillia, amely körülbelül ugyanakkor élhetett, megkövesedett maradványait 2000-ben fedezték fel az antarktiszi Cross Valley-ben. A Canterburyi Múzeum kurátora, Paul Scofield elmondta, hogy a rokon fajokhoz tartozó madarak fosszíliáinak feltárása Új-Zéland és az Antarktisz szoros kapcsolatát bizonyítja. "Amikor a Crossvallia fajok éltek, az Antarktisz képe nagyon eltért a maitól: a jeges kontinenst erdők borították és az éghajlata sokkal melegebb volt" - magyarázta.

A ma élő pingvinfajok legnagyobbika a császárpingvin, egyedei 1,3 méteresre is megnőnek, súlyuk a 23 kilogrammot is elérheti. (Via MTI)