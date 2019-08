Jó reggelt kívánok, esik!

Rendesen ráült front az ország középső, Somogytól BAZ megyéig haránt irányban elterülő harmadára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése alapján Somogy, Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és BAZ megyékben akár 20, Nógrádban és Hevesben akár 30 milliméter csapadék is hullhat. Helyenként zivatarok és felhőszakadások is kialakulhatnak.

A viharokhoz erős szél is társul, a Dunántúlon és Sátoraljaújhely térségében akár viharos erejű széllökések is kialakulhatnak.

Emellett még hűvös is lesz. Délelőtt a Dunától nyugatra legfeljebb 16-17 fokot ígérnek, a Tiszától keletre lehet csak 20-22 fok. Délután a nyugati országrészben szorványos napsütés is lehet, így ott már kifejezetten kellemes, 23-24 fokos időre számíthatnak. Az ország keleti részén ugyanekkor nagy esőkre számíthatnak, de a hőmérséklet ott is 22-23 fok körül alakul majd.