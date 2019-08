Egy republikánus képviselő szerint erőszak és vérfertőzés nélkül már kipusztultunk volna

Steve King, a republikánusok flepnis bolond képviselője. Fotó: Joshua LOTT/AFP

Steve King lemondását követelik a demokraták. Az iowai republikánus közismert rasszista futóbolond, aki például komolyan hisz benne, hogy éppen folyamatban van a fehérbőrű népesség kiirtása. Ugyanígy hisz a nagy lecserélés néven futó szélsőjobboldali összeesküvés-elméletben, aminek többek között a christchurchi és az El Pasó-i mészáros is híve volt.

De most nem emiatt követelik a lemondását, hanem mert egy megnyilatkozásában minden korábbi idiotizmusát sikerült felülmúlnia: állama legnagyobb napilapjának, a Des Moines Registernek beszélt arról az elméletéről, hogy

nemi erőszak és vérfertőzés nélkül mostanra már kihaltunk volna.

King, ha erre ezek alapján eddig maguktól nem jöttek volna rá, természetesen nemi erőszak és vérfertőzés esetében is elutasítja az abortuszt. Most is ezért beszélt marhaságokat.

"Szégyen. Mondjon le" - reagálta Kirsten Gillibrand, a demokraták egyik elnökjelölt-jelöltje. Véleményét több más demokrata jelölt, így Cory Booker, Beto O'Rourke és Julián Castro is osztja. De még az iowai republikánus állami szenátor, Randy Feenstra is bírálta párttársát. "Én száz százalékban életpárti vagyok, de Steve King bizar megniylatkozása és viselkedése árt az ügyünknek" - mondta.

King azután beszélt a Registernek, hogy a republikánusok törvényhozási frakciója megakadályozta az abortuszt nemi erőszak és vérfertőzés esetén is betiltani szándékozó törvényjavaslata benyújtását. "Mi volna, ha végigmennénk mindannyiunk családfáján, és kihúznánk mindenkit, aki erőszakban vagy vérfertőzésben fogant? Maradna még egyáltalán népesség a világban, ha ezt tennénk?" - mondta, majd ez alapján arra jutott, hogy "tekintetbe véve minden háborút és fosztogatást, ami a különböző nemzetekkel történt, tudom, hogy nem jelenthetem ki biztosan, hogy én nem ebből származom" - tette hozzá. (Via BBC)