Majd két évtizede nem kelt ki pingvin a berlini állatkertben, de most egy meleg pingvinpár kotlani kezdett

Kotlani kezdett a berlini állatkert meleg pingvinpárja, Skip és Ping. A két hím még áprilisban került az állatkertbe, ahol hamarosan egyértelmű jelét adták családalapítási szándékuknak. Mindenféle tojásforma tárgyakat kezdtek gyűjteni annak reményében, hogy majd kikelthetik. Ez nyilván nem jött össze, de most kaptak egy igazi tojást, amin lelkesen kotlani is kezdtek.

Az állatkert gondozói előtt nem volt titok Skip és Ping szexuális irányultsága, eleve így kapták őket a hamburgi állatkerttől. Macimillian Jäger, az állatkert szóvivője szerint "elég gyakori, hogy két azonos nemű pingvin alkosson párt. Nem gondolom, hogy a pingvinek többsége, de nem is ritkaság" - mondta, hozzátéve, hogy biztosak benne, hogy Skip és Ping jó szülők lesznek, hiszen "a köveikkel is nagyon szépen bántak".

Skip és Ping szerencséjére az állatkert egy 22 éves nőstény pingvine tojást rakott. Mivel ő még korábban sosem kotlott, a gondozók a láthatóan családalapításra vágyó párnak adta a tojást. "Csak leraktuk az egyikük elé, az meg azonnal tudta, hogy mit kell tennie. A csőrével a lábára terelte a tojást, majd ráeresztette a hasát. Ez teljesen normális, a pingvinek így csinálják" - mondta Jäger.

Skip és Ping ezzel azonnal nagyon népszerű lett, a New York Times beszámolója szerint kedden pingvinrajongók, újságírók sokasága és egy tévéstáb figyelte, ahogy Ping a tojáson ül. "Miattuk jöttem az állatkertbe, mert amúgy nem járok ide gyakran" - mondta a lapnak Anna Schmidt, a 33 éves genderkutató, aki "boldog párként" jellemezte a hím pingvineket. "Tudtam, hogy a homoszexualitás az állatvilágban is létezik, de meleg örökbefogadásról még nem hallottam eddig" - mondta Schmidt.

A történet még tartogathat csavarokat. Skip és Ping ugyan most egy valódi pingvintojáson kotlik, de Anja Seiferth, a pingvinek gondozója szerint korántsem biztos, hogy az a tojás meg is lett termékenyítve. És ez szeptember előtt még csak ki se derülhet. Ha viszont a tojás meg volt termékenyítve, akkor 2002 után köszönthet majd újra az állatkert pingvincsibét. "Remélem, hogy Ping és Skip hamarosan egy kis pingvinbébit kaphat, és a legjobb szülővé válhat, amit valaha láttunk" - mondta Seiferth. Addig is a két pingvin a látogatókra rá se rántva, nekik háttal kotlik rendületlenül.