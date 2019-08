A Füvészkert tavában állították fel Nemecsek Ernő szobrát

Zsigó András keramikus azt a pillanatot örökítette meg, amikor Nemecseket megfürdetik a Füvészkert tavában. Fotó: Via Józsefváros

Szobrot állítottak a fővárosi Füvészkertben Nemecsek Ernőnek, A Pál utcai fiúk egyik legfontosabb alakjának. Nemecsek, a törékeny szőke kisfiú az önfeláldozás példaképe lett a regény által, melyben amúgy életét veszti:

ő az, akit a Pál utcai fiúkkal rivális banda, a Vörösingesek két marcona végrehajtója, a Pásztor testvérek "megfürdetnek" a Füvészkert tavában. A fürdetés után Nemecsek tüdőgyulladást kap, ami a kor viszonyai között gyakran halálos betegség volt - Nemecsek sem éli túl.

Most Zsigó András keramikus szobrát a Füvészkert egyik medencéjében helyezték el a Viktória-házban. Ideiglenesen, mert hamarosan átkerülhet a nagy Pálmaház kismedencéjébe, a regényben is szereplő helyszínre. "Nemecsek heroikus alakja számomra a hűséget, barátságot és az áldozathozatalt jelenti, ezért a fördés sorsdöntő, drámai pillanatát szerettem volna megragadni a szobor arckifejezésében is" - nyilatkozta a Józsefvárosi önkormányzat lapjának Zsigó András keramikus, a szobor alkotója.