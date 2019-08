Az Amazon arcfelismerője állítólag már azt is felismeri, ha félünk

Az Amazon arcfelismerő rendszere, a Rekognition már a félelmet is felismeri. A cég tájékoztatása szerint ez már a nyolcadik érzelem, amit a gépi intelligencia azonosítani tud a boldogság, szomorúság, düh, meglepetés, undor, nyugalom és zavar után.

A cég állítása szerint emellett nagyot javult a Rekognition kormeghatározási képessége, így már sokkal szűkebben megszabott korcsoportokba tudja sorolni a felhasználókat.

Ez még akkor is nyugtalnítóan hangzik, ha csak kereskedelmi célokra használnák a rendszert, de az Amazon hatóságokat is felhasználói között tud. Pedig maga a technológia a fent vázolt fejlődés ellenére is elég kiforratlan, a színes bőrűeket és a nőket elég gyakran azonosítja hibásan. Az amerikai jogvédő csoport, az ACLU 2018-ban egy olyan tanulmányt is közzétett, melyben a Rekognition 28 amerikai törvényhozót is tévesen azonosított.

Ezek alapján több jogvédő csoport is követelte, hogy az Amazon ne árulja erőszakszervezeteknek a szolgáltatást, de a cég befektetői leszavazták az önkéntes korlátozást. (Via Endgadget)