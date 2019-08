Mekkora kánikula lett itt a hosszú hétvégére!

Jó reggelt kívánok, remélem önök szerencsésebbek nálam, és nem egy irodában kell tölteniük ezt a gyönyörű extrahétvégi napot. Már most szikrázó napsütés és kellemes meleg van, bár talán normálisnak nem nevezném, hogy helyenként már most 24 fok van. De lesz ez még több is!

Az előrejelzések szerint már délelőtt 24-27 fok lesz országszerte, a napsütést csak helyenként zavarhatja meg némi gomolyfelhőképződés. Délutánra már rendes kánikula lesz 30-33 fokos csúcshőmérséklettel. Győr-Moson-Sopron megyében, ahol ma a Pán-európai Piknik 30. évfordulója alkalmából Angela Merkel német kancellár is megfordul, még első fokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológia a várható hőség miatt. Ugyanitt a nagy meleg miatt zivatarok is kialakulhatnak.

Az éjszaka kifejezetten meleg lesz, késő este is még 24-27 fok lesz az ország javában, és kedd hajnalra is csak 17-18 fokig hűl a levegő, hogy aztán az államalapítás ünnepén a napközbeni programokon mindenki hőgutát kaphasson. És ez most nem afféle költői túlzás, kedden is 30-34 fokos csúcshőmérsékletet jósolnak, úgyhogy igyekezzenek alkoholon túl szénsavmentes folyadékot is bevinni a szervezetükbe!