Merkel köszönetet mondott Magyarországnak

Orbán Viktor beszél a soproni evangélikus templomban a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, az első sorból Angela Merkel német kancellár hallgatja. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

"Mi, németek nagy hálával gondolunk arra, ahogy Magyarország hozzájárult Európa megosztottságának megszűnéséhez és a német egység megteremtéséhez. Köszönetet mondunk ezért Magyarországnak" - jelentette ki a Páneurópai piknik és az ahhoz kapcsolódó határnyitás harmincadik évfordulója alkalmából Sopronban Angela Merkel német kancellár. Sopronban harminc éve tartották a Páneurópai pikniket, melynek során több száz keletnémet tudott átjutni Ausztriába.

A keletnémet menekültek áradata beindította a berlini fal összeomlásához, illetve végső soron Németország háború utáni újraegyesítéséhez vezető folyamatot.

Merkel felidézte, hogy harminc évvel ezelőtt a szervezők, az MDF és a Páneurópai Unió az európai békét tervezte megünnepelni, ennek részeként kívánták néhány órára szimbolikusan megnyitni a vasfüggönnyel elzárt magyar-osztrák határt. A magyar kempingekben nyaraló keletnémet állampolgárok között hamar elterjedt a rendezvény híre, és mindenüket hátrahagyva százával keltek útra Sopron felé, hogy kijussanak a szabadságba.

Angela Merkel világraszóló eseménynek nevezte a Páneurópai Pikniket, és kiemelte, hogy a magyar határőrök nem lőttek a keletnémet állampolgárokra, és ezzel olyan bátorságról tettek tanúbizonyságot, amely a szolgálati előírások fölé helyezte az emberiességet.

Merkel Orbán Viktor magyar miniszterelnök társaságában vett részt Sopron evangélikus templomában egy hálaadó istentiszteleten. Az eseményen Orbán is felszólalt. "Mindig is tudtuk, a kettészakítottság idején is, hogy csak egy Európa van" - mondta. "Hittünk benne és újraegyesült. Újraegyesült, mert hittünk benne" - tette hozzá.

Orbán ezután a magyar-német viszonyról elmélkedett, amely, mint mondta, régibb dolog, mint a Páneurópai piknik, "és régebbi, mint a 20. századi közös vereségeink" - idézte fel valamiért a náci német birodalom időszakát is. (Via MTI)