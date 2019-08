Merkel szerint Magyarország jól használja fel az EU-s forrásokat

Angela Merkel ünnepi beszéde a soproni evangélikus templomban 2019. augusztus 19-én, a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján.Fotó: Guido Bergmann/MTI/MTVA

Nemcsak ünnepelt, hanem munkamegbeszélést is folytatott egymással Orbán Viktor és Angela Merkel a Páneurópai Piknik és a határnyitás 30. évfordulója alkalmából. A munkamegbeszélés fő témája a gazdaság volt, a két ország közti kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta az 54 milliárd eurót.

A két vezető közös sajtótájékoztatón adott számot megbeszéléseiről. Merkel a sajtótájékoztatót is hálálkodással kezdte, ismét kifejezve köszönetét a harminc évvel ezelőtti határnyitásért. Mint ünnepi beszédében mondta, a harminc évvel ezelőtt esemény jó példája annak, hogy "milyen sokat el tudunk érni mi, európaiak, ha bátran kiállunk oszthatatlan értékeink mellett".

Orbán Viktor és Angela Merkel munkaebédje Sopronban. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecs?/MTI/MTVA

"Tudatában kell lennünk annak, hogy egy nemzet jóléte függ a közös európai jóléttől is. Európa csak annyira tud erős lenni, amennyire egységes. Európa csak annyira lehet erős, amennyire a vitás kérdésekben is kész kompromisszumokat kötni" - rejtett el aktuálpolitikai üzenetet megemlékezésében is. A sajtótájékoztatón is felemlegette ezt, mondván az EU célja is minden tagjának szorosabb egyesítése.

Merkel a gazdasági kapcsolatok apropóján azt állította, hogy Magyarország jól fekteti be az EU-s forrásokat - bár ezt a véleményét az EU csalás elleni hivatala például nem feltétlenül osztja.

Harminc éve Sopronban elbontottak egy határkerítést. Ez elég erős szimbólum napjaink Magyarországán, ahol éppen építik a határokat, nem elbontják. Gondolhatnánk, hogy ebben feszül némi ellentmondás, de Orbán Viktor éppen ellenkezőleg gondolja. Szerinte a harminc évvel ezelőtti kerítésbontás és a mostani kerítéshúzás egy és ugyanaz. "Az európaiak előtt azért lettek lebontva, hogy a kontinensen békében és biztonságban éljenek" - mondta, és szerinte most ugyanezért kell kerítést építeni. "A németek várkapitányi teendőit látjuk el, amikor a déli határainkat, az EU külső határait védjük" - mondta Orbán a határkerítésről, melynek egy egészen kis szakasza védi csak az EU külső határát, de például a horvát-magyar és a romám-magyar határon EU-tagokat választ ketté.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogy a magyar demokráciát elmarasztaló vélemények "politikailag motivált viták", nem tartalmaznak ténybeli állításokat. "Megvan a saját magyar életünk, annak az alkotmányos alapjai, a keresztény szabadság, amit meg fogunk mindig védeni" - mondta a miniszterelnök. (Via Index, ATV)