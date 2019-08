Végül minden ellenzéki párt beállt Botka László mögé Szegeden

„Ilyen széles és teljes körű összefogás soha nem volt még: a tagok között vannak baloldaliak, liberálisok, civilek, zöldek és jobboldaliak is”- mondta Botka László kedden, amikor bemutatta az Összefogás Szegedért Egyesület (ÖSZE) jelöltjeit az önkormányzati választásra. Botka László ezzel azt is bejelentette, hogy újraindul a szegedi polgármesterségért. Egyébként 2002 óta vezeti már a várost.

Botka László Fotó: Kovács Tamás

Így végül az összes ellenzéki párt beállt Botka mögé, pedig júliusban a DK támogatása még nem volt egyértelmű. A Szeged.hu beszámolója szerint Botka kedden arról is beszélt, hogy a „kétharmados abszolút hatalom minden el akar követni azért, hogy elfoglalja Szeged városát. Idevezényeltek elég nagy számú idegent Budapestről és más városokból, azzal a céllal, hogy károgjanak, hogy elvitassák a közösen elért sikereket. Meg fogjuk tőlük védeni Szegedet, Szeged város ugyanis nem eladó. Mint ahogy megvédjük attól is Szegedet, hogy pénzéhes, milliárdos oligarchák akarják lenyúlni a fejlesztés forrásokat. Továbbra is átlátható módon minden elnyert uniós centet a város gyarapítására fogunk fordítani”.