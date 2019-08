Püspök lehet Balog Zoltán exminiszterből

Egy előzetes szerint azt írja a csütörtökön megjelenő nyomtatott HVG, hogy püspök lehet Balog Zoltán egykori emberierőforrás-miniszterből. A hetilap információi szerint

Balog járt a Debreceni Református Teológiai Akadémiára is, majd szakirányú tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián fejezte be, ahol 1983-ban református lelkészként végzett.

Ettől az évtől 87-ig Maglódon és öt másik községben dolgozott lelkészként. Ezután több egyetemen tanult, tanított és kutatott, de 1996-tól ismét lelkészként tevékenykedett, méghozzá a budapesti németajkú református egyházközségben. Miután politizálni kezdett, majd képviselő lett, a lelkészkedést az öszeférhetetlenség miatt 2018. októberéig szüneteltette.

Balog 2018. őszén, amikor visszatért a lelkészkedéshez, még olyan nyilatkozatot adott, amiből az látszott kiderülni, hogy az általa vitt politikai szerepet - miniszteri lemondása után romaügyi miniszterelnöki biztos lett és ő vezeti a Fidesz pártalapítványát is - a lelkészi hivatással összeegyeztethetőnek tartja, az egyházi vezető szereppel viszont már kevésbé. A Szemlélek blognak adott nagyinterjújában ugyanis arra a kérdésre, hogy "Felmerül-e a szószékre kiálló Balog Zoltán lelkészben, hogy mi lesz azokkal a hívekkel, akik nem a kormánypárttal szimpatizálnak?", a következőt válaszolta:

"Hogyne! Eddig is felmerült. De én hiszek a szavak, az érvelés erejében. Nem vagyok pártvezető, sem egyházi vezető. Ha én a kormány politikájáról beszélek, az egy keresztyén ember véleménye, melyet megoszt a közösségével, és meg is vitat. De ez már nem a kormány vagy az egyház hivatalos álláspontja. Fontos különbség! Arra is szükség van persze, hogy püspökök nyilatkozzanak, zsinatok határozzanak."