Mike Pompeo az USA szövetségeseként méltatta Dániát

Grönlandi őslakos pipázik Kulusuk határában 2019. augusztus 21-én. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Mike Pompeo telefonon igyekezett elsimítani a vihart, amit főnöke, Donald Trump kavart. Az amerikai külügyminiszter szerda este telefonon beszélt dán kollégájával, Jeppe Kofoddal, és már a beszélgetés elején "háláját fejezte ki Dániának a szövetségesi együttműködésért".

A beszélgetés pontos tartalma nem ismert, a dán külügy csak annyit közölt róla, hogy a témája a sarkköri együttműködés erősítése volt, ennek részeként szó esett Grönlandról is. Azt, hogy ez utóbbiról mit beszéltek, sajnos nem hozták nyilvánosságra, pedig amúgy ez volna a vita tárgya.

Donald Trump ugyanis a fejébe vette, hogy megvenné a világ legnagyobb szigetét. Grönland Dániához tartozik, de mint arra a dán miniszterelnök sietve felhívta Trump figyelmét, javarészt független - saját kormánya és parlamentje van, Dánia csak a külügyekben és a védelempolitikában illetékes, illetve évi bő félmilliárd dollár segéllyel támogatja Grönlandot. Vagyis Trump olyasmit kér Dániától, amiben Dániának eleve korlátozott döntési lehetőségei vannak csupán, Grönland pedig egyértelműen elutasította Trump ötletét.

Trump amúgy a Kínával folytatott kereskedelmi háborúja miatt kezdett intenzíven érdeklődni Grönland iránt. Jelenleg ugyanis Kína szinte kizárólagos szereppel bír a globális ritkaföldfém-piacon: az elmúlt évtizedekben kínai cégek koncentrált erőfeszítéseket tettek a föld ritkaföldfémkincsének ellenőrzésére, felvásárolva az afrikai lelőhelyeket. Ez elég komoly fegyver az amerikaiakkal vívott kereskedelmi háborúban, mivel ezek a ritkaföldfémek alapvető részei a modern számítástechnikai eszközöknek.

Így kerül képbe Grönland, ahol a helyenként három kilométer vastag jégtakaró alatt nagy mennyiségben találhatók ritkaföldfémek. Vagyis Trump azt reméli, hogy ha meg tudná venni Grönlandot, akkor erre az ásványkicsnre is rátehetné a kezét - arról nem is beszélve, hogy hatalmas területtel növelné az Egyesült Államokat, amivel beírhatná magát az amerikai történelemkönyvekbe.

Trump érdeklődése elsőre viccnek tűnt, az első beszámolókban még azt írták, hogy még munkatársai is nehezen döntik el, hogy viccel vagy komolyan beszél. Azóta elég egyértelműnek tűnik, hogy komolyan, már ha ennek a szónak van bármi jelentése Trump vonatkozásában. Az biztos, hogy a visszautasításon annyira feldühítette magát, hogy bosszúból lemondta szeptember 2-ra tervezett hivatalos dániai látogatását is. (Via BBC)