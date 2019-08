A Brexit-szavazás óta egyre többet zaklatják a kelet-európai diákokat a brit iskolákban

A kelet-európai diákok a bőrükön érzik a Brexit-szavazás óta felerősödött idegenellenességet és rasszizmust, írja a Guardian a University of Strathclyde kutatása alapján. Aszerint ugyanis a 2016-os szavazás óta eltelt időszakban a Nagy-Britanniában iskolába járó kelet-európai diákok 77 százaléka élt át valamilyen rasszista, idegenellenes zaklatást.

A diákok 49 százaléka szerint a szavazás óta sokkal gyakoribbá váltak ezek az incidensek. Beszámolóik szerint ilyen zaklatásban az utcákon és a tömegközlekedésben is részük van. Fizikai erőszak is előfordult közterületen is, bár az a diákok szerint az iskolában gyakoribb.

A kutatásban megkérdezettek egyike arról mesélt, hogy idegengyűlölő beszólogatások közepette megpróbálták felgyújtani a haját. Egy másik pedig elmondta, hogy egészen 6 éves korától 12 éves koráig zaklatták. "Kövekkel dobáltak, gonosz pletykákat terjesztetek rólam, ellopták a dolgaimat, csak azért mert lengyel vagyok".

Több kelet-európai diák arra is panaszkodott, hogy a tanáraik nemhogy nem akadályozzák meg az ilyen incidenseket, hanem néhányuk még csatlakozik is a zaklatókhoz.

Daniela Sime, a jelentés szerzője szerint a támadások és a tanárok tétlensége a zaklatott diákok lelki egészségére is kihat, arról nem is beszélve, hogy mennyire gyengíti a Nagy-Britanniához tartozás érzését ezekben a gyerekekben. Sime szerint a tanárok szerepe nagyon nagy abban, hogy a kelet-európai gyerekek marginalizálva érzik magukat. Szerinte egyes tanárok nyiltan rasszista nézeteket fejtegettek óráikon.

Sime szerint a kutatásban megkérdezett gyerekek az esetek nagy többségét nem is jelentik, főleg azért, mert tanáruk tudott a dologról, mégse tett semmit ellene. Vagy mert úgy érezték, hogy a tanárukat nem érdekelné a dolog.

A kutatók 2016 októbere és 2018 májusa között több mint ezer, 12-18 éves, főleg Lengyelországból, Litvániából és Romániából érkezett, legalább három éve az országban élő diákot kérdeztek meg. (Via The Guardian)