Káel Csaba lesz Andy Vajna utódja

Káel Csaba, a Müpa igazgatója lesz a kormány új filmügyi biztosa, jelentette be Gulyás Gergely a szokásos csütörtöki kormányinfón. A poszt Andy Vajna halálával üresedett meg. Káel az elmúlt években a Művészetek Palotája igazgatójaként ténykedett, de filmes életműve is jelentős. Legismertebb alkotása a 2003-as Bánk bán film, de fogatott több dokumentumfilmet - többek közt Bartókról, Illyés György operatőrről és tanítványairól, Munkácsy Mihályról is, de rendezett színházi és operaelőadásokat is.

Gulyás azzal indokolta Káel vezetését, hogy "szükség van az egyszemélyi vezetésre" a magyar filmiparban. (Via Index)