Schlagmüller Gábor postás is indulna a budapesti főpolgármester-választáson

A Magyar Hang úgy tudja, összesen nyolc budapesti főpolgármester-aspiráns vette fel az ajánlóíveket, hogy elkezdjék az aláírások gyűjtését az október 13-i önkormányzati választásokra. A Fővárosi Választási Iroda közlése szerint Tarlós István, Karácsony Gergely, Puzsér Róbert, Thürmer Gyula és Berki Krisztián mellett Ács László, Révész Ferenc és Schlagmüller Gábor is felvett ajánlóíveket.

Róluk annyit lehet tudni, hogy függetlenként indulnának a választáson, hogy pontosan kik ők, és mik a terveik a várossal, azt egyelőre homály fedi.

A Magyar Hang azt írja, Schlagmüller Gábor a Facebook-profilja szerint postai kézbesítőként dolgozik, és egy nyilvános posztban be is jelentette az indulását. Schlagmüllernek egyébként van egy nyilvános csoportja, amiben a főpolgármester-jelöltségének támogatói léphetnek be, jelenleg 88 tagja van a közösségnek.