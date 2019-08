15 év után új lemeze van Missy Elliottnak

Elvakult rajongóként egyelőre nem tudom hová tenni az életművön belül, de az biztos, hogy engem boldoggá tette, hogy végtelen hosszú idő, vagyis 15 év után egyszerre több új számmal jelentkezett Missy Elliott. Na azért nem valami dupla albummal, hanem egy négy új rendes számból meg az egyik a capella verziójából álló EP-vel, Iconolgy cím alatt.

Klip egyelőre a Throw It Backhez készült. A számban az önironikus mesternő a jelenkor női rappereinek egyfajta anyafigurájaként jelenik meg, akitől a többiek csak loptak, de most majd jól elkeni a szájukat. A vicces művész Katherine Jacksonhoz, Michael Jackson családjának egy rakás zenészt vaskézzel felnevelő mátriárkájához hasonlítja magát a dalban.



A Cool Off pörgősebb:

A Dripdemenour viszont jó belassult:

A Why I Still Love You meg már nem is hiphop hanem r and b-s dalolgatás:

Aminek durvításként felkerült a lemezre az a capella verziója is: