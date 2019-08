Az Újpest edzője szerint a játékosainak máshol járt a teste meccs közben

2-0-ra győzte le a Kisvárda az Újpestet az Nb1 4. fordulójában, de igazi sportértéke inkább a meccs utáni edzői nyilatkozatoknak volt. A kisvárdai mester, Miriuta László a józan önértékelés és a kötelező szerénység jegyében ilyeneket mondott:



“(...) azt is el kell ismernem, hogy neki nem Kisvárdán kellene futballoznia, hanem Németországban vagy Spanyolországban. Az is boldoggá tenne tehát, ha befutná azt a karriert, amelyre a tehetsége predesztinálja. Azonban kell mellé egy jó csapat, mely segíti. A csapatunk most egy Mercedes, ő pedig a Ferrari.”