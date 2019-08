Főorvosként ellentmondott a Fidesznek, majd felfüggesztették, most polgármesternek indul

Zákány Zsolt 30 évig dolgozott a berettyóújfalui kórházban, ebből tíz évet a szülész-nőgyógyászati osztály vezetőjeként.

Nyilvánosan ellenezte, hogy a városban rabkórház épüljön, mert attól tartott, ez a rendes kórházi ellátás rovására menne.

Szembeszállt a beruházást támogató fideszes polgármesterrel és a kórházigazgatóval, akik testvérek, erre felfüggesztették osztályvezetői állásából.

Októberben ő lesz az ellenzék közös polgármester-jelöltje, és azt szeretné, ha kicsit sem lennének hosszabbak a várólisták.

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház szülészeti osztályának korábbi vezetője lesz az ellenzék közös polgármester-jelöltje az őszi önkormányzati választásokon.

Zákány Zsolt a városba tervezett börtönkórház egyik leghangosabb kritikusaként lett ismert, több nyilvános fórumon szembement a beruházást támogató fideszes városvezetéssel és a kórház igazgatójával is. Az ügyben 2017-ben népszavazást írtak ki, amit kétharmados többséggel megnyertek az építkezés ellenzői, de az alacsony részvétel miatt a szavazás érvénytelen volt. Az önkormányzat ezt úgy értelmezte, az emberek elfogadták a képviselő-testület döntését arról, hogy ingyen átadjanak az államnak egy 14 hektáros, 54 millió forint értékű telket.

Zákányt a népszavazás után felmentették osztályvezetői tisztsége alól, amit a kórház igazgatója, Muraközi Zoltán azzal indokolt a Facebookon, hogy Zákány nem magánemberként, hanem osztályvezető főorvosként szólalt meg az ügyben, és nyilatkozataival rossz fényt vetett a kórházra.

Felfüggesztése után Zákány néhány hónapig még nőgyógyászként a kórházban maradt, majd 2018-tól fizetés nélküli szabadságra ment, és csak magánpraxist vitt. A 444-nek most azt mondta, azért, mert úgy érezte, elfogyott körülötte a levegő.

Bár orvosként eleinte igényt tartottak rá, és idén januárban Zákány is visszatért volna, ekkor a kórház vezetése felmondott neki. „Az indoklás szerint olyan súlyos dolgokat mondtam, hogy nem lehet visszaállítani a korábbi munkaviszonyomat. De ha ez így van, miért nem indítottak ellenem fegyelmi eljárást már 2017-ben? - kérdezte Zákány, aki 30 évet dolgozott a kórházban, ebből tízet osztályvezetőként. Úgy döntött, munkaügyi bíróságra viszi az ügyet.

A tököli kórház utódját keresték

A kormány azután kezdett helyet keresni egy új börtönkórháznak, hogy 2015-ben az alapvető jogok biztosa borzalmas körülményeket talált Tökölön, ahol az egész országból fogadnak ellátásra szoruló rabokat.

Az eredeti terv szerint egy helyre vonták volna össze a tököli központi kórházat, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) és a krónikus betegeket ellátó nagyfai utókezelő részleget. Ebből végül semmi sem lett, az erről szóló kormányhatározatot visszavonták, és úgy döntöttek, csak a tököli kórháznak keresnek új helyet. Korábban Szikszó és Miskolc is felmerült lehetséges helyszínként, de végül Berettyóújfalura esett a választás, ahol az önkormányzat és a kórház vezetése is nyitott volt a beruházásra.

Az ígéretek szerint a 2020 végére megépülő kórház közel 200 új munkahelyet visz az alig 15 ezer fős városba, Zákány és a többi tiltakozó viszont pont attól tart, hogy nem tudnak majd elég dolgozót találni.

Pest megyében sincs elég orvos, mi lesz Hajdú-Biharban?

„Az ország más kórházaihoz hasonlóan Berettyóújfaluban sincs elég orvos és ápoló. Vannak osztályok, ahol csak 1-2 orvos dolgozik, és Hajdú-Bihar megyében nincsenek munkanélküli orvosok. Akinek szabad kapacitása van, az inkább magánpraxist visz, ami jobban fizet és kényelmesebb, mint egy börtönkórház betegeit ellátni" - mondta Zákány.

Márpedig a 2015-ös ombudsmani jelentés szerint a tököli kórház is szakemberhiánnyal küzd. Akkor egy ápoló arról számolt be, hogy a belgyógyászati osztályon csak két orvos áll rendelkezésre, a Betegség Megállapító Osztályon pedig több fogvatartott napok óta nem látott orvost. Jelentkezők híján évek óta nem tudtak felvenni traumatológust, ezért még az egyszerűbb baleseteket is külső intézményben kellett ellátni.

Kérdés, hogy ha Pest megyében nem sikerült elég orvost találni, mitől lenne jobb a helyzet Hajdú-Biharban. Zákány szerint ezt csak a már meglevő kórházi dolgozók további terhelésével lehet majd megoldani. Arra számít, hogy az ápolók esetében is ugyanez lesz a baj. „A városban nagy hagyománya van az ápolóképzésnek, de így is óriási gondok vannak az utánpótlással".

„Persze kecsegtető dolog plusz pénzt keresni azzal, ha valaki a büntetés-végrehajtásnak is dolgozik, néhányan biztosan be is fogják ezt vállalni. De a nap mindenkinek 24 órából áll".

A kórházigazgató szerint így legalább majd nem külföldre mennek

A büntetés-végrehajtás lakhatási, utazási és szociális támogatással csábítja a leendő ápolókat, körletfelügyelőket és biztonsági felügyelőket. Megkérdeztük őket, mennyien jelentkeztek eddig, és hogy mik a terveik az orvoshiánnyal, de egyelőre nem kaptunk választ.

Muraközi István fideszes polgármester korábban azt mondta a Népszavának, hogy a 110 egészségügyi dolgozó egy részét biztosan helyben toborozzák majd, a Tökölről érkező személyzetnek pedig „fecskeházakat" építenek. Szerinte azért van szükség a beruházásra, hogy biztosan ne zárják be a 30 éve a megszűnés szélén táncoló kórházat.

Muraközi Zoltán, a berettyóújfalui kórház igazgatója (és a polgármester testvére) azt mondta erről, hogy a dolgozók a börtönkórház nélkül is könnyen elmennek Budapestre, a Dunántúlra vagy külföldre. „Számos munkatársam jár másodállásban, vagy részmunkaidőben debreceni, budapesti kórházakba kisegíteni. Ők esetleg nem Budapestre mennének el, hanem csak ide a szomszédba, és valószínűleg megkeresnék ugyanazt a pénzt".

Zákány szerint az is életszerűtlen, hogy az ország minden részéből szállítsanak betegeket Berettyóújfaluba. Ráadásul „ez egy városi kórház, itt nem tudnak komplikált műtéteket elvégezni. Ígértek fejlesztéseket, lesz MR és műveseállomás is, de akinek például komplexebb ortopédiai ellátásra lesz szüksége, azt nem fogják tudni ellátni. Lehet, hogy idehozzák majd a betegeket, aztán egy részüket továbbviszik Debrecenbe vagy Miskolcra.

Nem akart politizálni, most mégis

Zákány 2008 óta vezette a szülészet-nőgyógyászati osztályt, de Muraközit csak 2010-ben nevezték ki igazgatónak. „Ő is berettyóújfalui, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és nagyon jó viszonyban voltunk, egészen addig, amíg igazgató nem lett". Zákány szerint, mivel ez egy politikai pozíció, Muraközinek muszáj volt megfelelnie a felülről érkező elvárásoknak. Ilyen volt például, amikor az orvosoknak egy nemzetközi projekt keretében román nyelvórákra kellett menniük munkaidőben.

„A román határ mellett élve jó, ha az ember tud románul, de a Romániából érkező betegeink többsége magyar anyanyelvű. Ha a szülészeti osztályon 2-3 ember dolgozik, nem biztos, hogy abból 1-2-nek nyelvórára kell mennie. Én sokszor csak aláírtam a jelenléti ívet, és mentem vissza gyógyítani, ami nem volt valami népszerű magatartás".

Zákány 2013-ban fontolgatta, hogy elindul parlamenti képviselőnek, két éve pedig azt mondta, nem tervez politikai pályára lépni, idén mégis ő lesz az ellenzék polgármester-jelöltje. Beállt mögé a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a DK is, igaz, utóbbi saját egyéni képviselőket indít.

Mivel a beruházást akkor sem állíthatná le, ha megválasztanák, polgármesterként azt szeretné elérni, hogy